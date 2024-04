Lavorare nelle istituzioni Ue con un tirocinio: come funziona

Forse non tutti sono a conoscenza della possibilità di svolgere tirocini lavorativi presso le istituzioni europee. Si tratta di valide opportunità di crescita personale e professionale, sia che vengano richiesti dalle università (tirocini curricolari) sia che vengano scelti come esperienze post-laurea. Tra le principali istituzioni comunitarie che offrono questo genere di opportunità, segnaliamo i tirocini cosiddetti "Schuman" del Parlamento europeo e quelli chiamati "Blue book" della Commissione.

Tirocini in Parlamento

Il primo tipo prevede un'esperienza di cinque mesi presso una qualunque delle Direzioni generali, o Dg (cioè le strutture interne in cui si organizza l'istituzione, come dei dipartimenti), del segretariato generale dell'Europarlamento. È intitolato a Robert Schuman, storico ministro degli Esteri francese negli anni Cinquanta unanimemente considerato tra i padri fondatori del progetto europeo.

Per essere ammessi i candidati devono: avere compiuto 18 anni, essere laureati (almeno in triennale), conoscere perfettamente una delle 24 lingue ufficiali dell'Ue e avere una buona conoscenza di almeno un'altra lingua ufficiale e avere un casellario giudiziale pulito. Inoltre, non è possibile fare domanda per un tirocinio Schuman se si è lavorato per più di due mesi consecutivi presso un'istituzione o un organo dell'Unione e/o se si è effettuata una visita di studio presso il segretariato generale dell'Eurocamera nei sei mesi precedenti l'avvio del tirocinio stesso. I tirocini Schuman prevedono un contributo finanziario di circa 1400 euro mensili netti, ma per le cifre precise suggeriamo di informarsi direttamente presso le Dg di interesse.

Il processo per la candidatura è relativamente semplice. Anzitutto bisogna registrarsi sul portale dedicato del Parlamento. Quindi vanno selezionate le offerte di tirocinio per cui si vuole fare domanda (fino ad un massimo di tre), dopodiché si può procedere con la domanda. Per candidarsi, occorre caricare il proprio Cv (in formato Europass, disponibile qui) e una lettera di motivazione (lunga al massimo una pagina) per ciascuna delle offerte individuate. Ci sono due finestre ogni anno per mandare la propria candidatura: dal 1º al 30 giugno per la sessione di tirocini che inizia il 1º ottobre e termina il 28 o 29 febbraio dell'anno successivo, e dal 1º al 30 novembre per la sessione che va dal 1º marzo al 31 luglio.

Il processo di selezione si articola in più fasi. Per la sessione di tirocinio autunnale, le domande vengono valutate preliminarmente dalla rispettiva Dg entro la metà di luglio e quelle che superano questo primo controllo vengono inserite in una shortlist. Per la sessione primaverile, questo passaggio avviene entro la metà di dicembre. Dopo la notifica dell'inclusione nella shortlist ci sarà un ulteriore controllo di eleggibilità, per superare il quale vanno caricati online una serie di documenti tra cui un documento d'identità valido, l'attestato di laurea e il casellario giudiziale. Se tutto è in regola, si sarà ricontattati dall'unità di reclutamento del Parlamento entro la fine di agosto (per la sessione autunnale) o entro la fine di gennaio (per quella primaverile). A quel punto, il gioco è fatto e si può iniziare il tirocinio nella sede prescelta (a Bruxelles, Strasburgo, Lussemburgo o in una sede di rappresentanza del Parlamento in uno Stato membro).

Si tenga presente che i tirocinanti Schuman sono dipendenti del Parlamento, mentre gli assistenti degli eurodeputati sono arruolati autonomamente da questi ultimi.

Tirocini in Commissione

I tirocini offerti dalla Commissione europea funzionano in maniera simile, a partire dal fatto che anche per questi ci sono due sessioni all'anno con le medesime date di inizio e di fine (le domande si presentano a gennaio per la sessione autunnale e a luglio per la sessione primaverile dell'anno successivo). Cambiano però, seppur leggermente, alcuni requisiti per candidarsi. Anzitutto occorre essere cittadini di uno Stato membro dell'Ue, mentre per i cittadini di Paesi terzi (extra-Ue) è messo a disposizione un numero limitato di posti. Dopodiché è più stringente il criterio relativo alle precedenti esperienze con istituzioni o organi dell'Ue: non ci si può candidare se si è condotto un altro tirocinio o se si è lavorato per più di 6 settimane presso qualunque organo comunitario (anche all'estero o nei Paesi membri) e nemmeno se si è stati assunti con qualunque ruolo da un eurodeputato. Quanto al criterio linguistico, è necessario disporre di un'ottima conoscenza (livello C1 o C2, cioè madrelingua) di non una ma due lingue ufficiali dell'Ue, delle quali una deve necessariamente essere lingua procedurale (cioè inglese, francese o tedesco). Quanto all'istruzione, i requisiti sono gli stessi.

I tirocinanti possono lavorare in tutti i servizi e le agenzie della Commissione, che hanno sede soprattutto a Bruxelles, ma anche in Lussemburgo e altrove negli Stati membri. Quanto al lavoro da svolgere, dipende essenzialmente dal servizio cui si viene assegnati. Anche per i Blue book viene offerta un'indennità mensile ai tirocinanti.

Per candidarsi occorre registrarsi sul portale Eu login, da dove si può compilare e inviare il modulo di candidatura cui vanno allegati i documenti rilevanti. Il processo di selezione è un po' più articolato, ed è descritto nel dettaglio qui. Una volta inviata la domanda, i candidati vengono valutati in maniera preliminare: questo primo screening porta alla preselezione di circa 3mila candidati (il triplo di quelli che verranno effettivamente presi alla fine del processo), che vengono inseriti del "virtual blue book" (Vbb) se hanno superato sia la verifica dell'eleggibilità (cioè il rispetto dei requisiti minimi) che la valutazione iniziale (sulla base del profilo dei candidati). Solo quando si è inclusi nel Vbb si possono scegliere le posizioni per le quali si intende fare domanda, anche qui fino a un massimo di tre. A quel punto, se si è selezionati per una posizione arriverà un'offerta da parte dell'ufficio responsabile: se la si accetta, si può cominciare il tirocinio nei tempi previsti; se la si rifiuta, il processo finisce qui e toccherà ritentare la sorte nella sessione successiva.