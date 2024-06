Non solo "top jobs": di cosa si parlerà al summit europeo

Sarà un tavolo decisamente ricco, almeno metaforicamente, quello imbandito di fronte ai leader dei Ventisette, che si riuniranno a Bruxelles alla fine di questa settimana per un vertice formale che in molti si augurano sia meno inconcludente di quello di metà giugno. Tutti gli occhi saranno puntati sulle nomine per i top jobs dell'Ue, sui quali l'ultima volta c'è stata una fumata nera, ma non sarà l'unico argomento al centro delle discussioni.

La settimana europea dell'Ucraina

L'Ucraina è in cima alle priorità di Bruxelles questa settimana, con una serie di appuntamenti importanti. Lunedì (24 giugno) i Ventisette hanno approvato l'utilizzo degli extraprofitti sui fondi russi congelati nelle banche europee e hanno adottato il 14esimo pacchetto di sanzioni contro la Russia.

Martedì (25 giugno) si è tenuta a Lussemburgo la prima conferenza intergovernativa (Cig) con Kiev, un passaggio formale con cui l'Unione apre ufficialmente i negoziati di adesione del Paese ex sovietico al blocco. Un'altra Cig si è tenuta lo stesso giorno per l'avvio dei negoziati con la Moldova, e mercoledì si è tenuta la sedicesima Cig con il Montenegro, che ha iniziato i negoziati nel 2012.

Giovedì dovrebbe recarsi a Bruxelles lo stesso Volodymyr Zelensky per siglare, insieme al presidente del Consiglio europeo Charles Michel, un patto tra Ue e Ucraina con cui la prima fornirà alla seconda una serie di garanzie di sicurezza per scoraggiare eventuali aggressioni future nonché 5 miliardi di euro in aiuti militari. Il leader ucraino potrebbe partecipare anche al summit che inizia lo stesso giorno.

Fonti diplomatiche confermano comunque che difficilmente basterà la presenza di Zelensky per convincere l'Ungheria a togliere il veto sull'esborso delle tranches dello Strumento europeo per la pace (Epf).

Le altre crisi internazionali

All'ordine del giorno anche la crisi mediorientale, con le preoccupazioni crescenti per l'esplodere di un nuovo fronte di guerra tra Israele e il Libano e la volontà dell'Ue di riprendere le attività dell'operazione Eubam a Rafah, obiettivo per il quale sembrano tuttavia mancare le fondamentali condizioni politiche.

Si parlerà poi del piano di pace proposto dal presidente Usa Joe Biden, dei finanziamenti all'agenzia Onu per i rifugiati palestinesi (Unrwa), delle sanzioni ad Hamas e ai coloni israeliani estremisti, del sostegno alla missione Onu in Libano (Unifil) e di quello all'Autorità palestinese per una soluzione politica del conflitto. Le conclusioni del Consiglio europeo dovranno comunque tenere conto, al solito, delle diverse sensibilità degli Stati membri.

I leader tratteranno inoltre della delicata situazione in Georgia, un Paese che ha recentemente ottenuto lo status di candidato ma si sta allontanando dalla traiettoria europea a seguito dell'approvazione della controversa legge sugli "agenti stranieri".

Ancora sul tavolo dei capi di Stato e di governo sarà la situazione nel Mar Nero e le minacce ibride che la Russia di Vladimir Putin pone oltre i propri confini.

Agenda strategica

Altro punto importante sarà l'adozione della cosiddetta Agenda strategica per il quinquennio 2024-2029. Si tratta, in sostanza, di un documento programmatico nel quale il Consiglio europeo condensa le priorità politiche del prossimo ciclo istituzionale. E su cui, una volta insediata, la nuova Commissione dovrà basarsi per presentare le proprie proposte legislative.

I macrotemi saranno tre: difesa e sicurezza, competitività e prosperità, e infine democrazia e Stato di diritto. Tra le voci al primo punto troviamo sicuramente la questione della difesa europea, che dall'invasione dell'Ucraina è prepotentemente tornata alla ribalta del dibattito pubblico europeo: i leader dovrebbero concordare sulla necessità di aumentare le capacità di difesa e la prontezza nel rispondere alle crisi, attraverso un maggior coordinamento (sia intraeuropeo che in ambito Nato) e un aumento degli investimenti (sia pubblici che privati), catalizzandoli tramite la Banca europea degli investimenti (Bei).

L'Agenda prevede anche un approccio più securitario nelle politiche migratorie, con controlli rafforzati alle frontiere esterne e una maggiore cooperazione con i Paesi di origine e di transito dei flussi, aumentando anche gli accordi per il rimpatrio dei migranti irregolari. Inoltre, sempre in questo capitolo troviamo le sfide dell'allargamento, nonché quelle legate all'azione esterna dell'Unione sia in termini di cooperazione internazionale che di accordi commerciali.

La seconda priorità dei leader è quella della competitività economica, anch'essa da mesi al centro del dibattito con il rapporto dell'ex premier italiano Enrico Letta. Dal completamento del mercato unico alla piena integrazione finanziaria dei Ventisette (con l'Unione bancaria e quella dei mercati dei capitali), passando per la diversificazione delle forniture, l'idea è di rendere il Vecchio continente uno spazio attrattivo per gli investimenti e un hub innovativo dove vige la concorrenza leale alle medesime condizioni per tutti.

E c'è anche spazio – seppur non troppo – per le transizioni gemelle, ecologica e digitale: indipendenza energetica, economia circolare, tecnologie digitali e pulite (a partire dall'Intelligenza artificiale), sicurezza alimentare e contrasto al cambiamento climatico sono tra le voci menzionate nella bozza del documento.

Infine, per quel che riguarda i valori e la democrazia, si citano la tutela dello Stato di diritto all'interno dell'Unione, considerato una "pietra miliare dell'integrazione", così come quella delle libertà individuali e dei diritti fondamentali, il rispetto dell'equilibrio dei poteri e la lotta alla disinformazione (soprattutto a opera di attori stranieri). L'Ue si dichiara inoltre pronta ad assumere la leadership nelle sfide globali a partire dal mantenimento della pace e della sicurezza, nonché del rispetto dei diritti umani.

Parallela a quella sull'agenda strategica dovrebbe esserci anche una discussione sulle riforme interne dell'Unione in vista dell'allargamento, ma non sono previste decisioni: si tratta di una riflessione di lungo periodo, che i leader non concepiscono come precondizione all'ingresso di nuovi Stati membri, e in ogni caso per discutere di riforme specifiche serve prima una proposta dettagliata da parte della nuova Commissione. Quello che sappiamo, per ora, è che gli assi portanti saranno quattro: valori e Stato di diritto, politiche comuni, bilancio e governance del blocco.