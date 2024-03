Stretta dell'Ue sui migranti "che arrivano in aereo": cosa succede

Ogni anno, circa 200mila migranti sbarcano (e rimangono) in Europa con dei semplici voli di linea. E tra questi, migliaia sono ricchi uomini di affari che riescono a ottenere la cittadinanza di uno Stato Ue in cambio dei loro investimenti (ma anche con il semplice acquisto di una casa). Un fenomeno su cui adesso l'Ue ha deciso di imporre una stretta in linea con i suoi sforzi di contrastare non solo l'immigrazione irregolare, ma anche i casi imbarazzanti come quelli degli oligarchi vicini a Vladimir Putin con in tasca un passaporto del blocco.

L'esenzione dei visti

Dietro questo fenomeno c'è il meccanismo di esenzione dei visti. In base alla legge europea, è possibile accordare ai cittadini di determinati Paesi terzi la possibilità di compiere un soggiorno di breve durata nell'Ue (nello spazio Schengen, per la precisione). Attualmente gli Stati esentati dai visti sono una sessantina. Il soggiorno non può superare i 90 giorni, ma in moltissimi casi le persone che arrivano in Europa trovano un'escamotage per restare oltre il termine, come la presentazione di una domanda di asilo.

Nel 2022, secondo le stime della Commissione europea, il 22% delle persone che hanno presentato richiesta d'asilo proveniva proprio da uno dei Paesi che godono dell'esenzione del visto, in tutto circa 200mila migranti. Tra questi, la maggior parte proveniva da Venezuela, Colombia, Georgia e Albania.

I visti d'oro

C'è poi la questione dei cosiddetti visti d'oro: si tratta dei programmi di cittadinanza che consentono a ricchi investitori di Paesi terzi di ottenere il lasciapassare nell'Ue, in cambio chiaramente del loro lauto contributo all'economia locale. Secondo uno studio del Parlamento europeo, dal 2011 al 2019 hanno beneficiato di tali schemi circa 132mila persone di tutto il mondo, facendo guadagnare ai Paesi che li hanno utilizzati circa 21,8 miliardi di euro. Per ottenere il visto d'oro, però, non servono investimenti milionari: per esempio, in Grecia o in Ungheria, basta pagare 250mila euro, ossia il costo di un appartamento. In generale, oltre la metà di visti e passaporti dorati hanno riguardato cittadini cinesi e russi.

Il giro di vite

Nel 2023, la Commissione europea ha dunque proposto di introdurre un freno di emergenza per sospendere i visti quando l'esenzione "viene utilizzata in modo abusivo o va contro gli interessi dell’Ue". La proposta è arrivata nelle mani dei governi del blocco, che hanno dato un prima via libera alla proposta.

Le nuove norme prevedono essenzialmente tre casi in cui l'esenzione può essere sospesa: primo, il mancato allineamento di un Paese terzo senza visto con la politica dei visti dell'Ue, nei casi in cui ciò possa portare a un aumento degli arrivi nell'Unione, ad esempio per via della vicinanza geografica. Secondo, l'esistenza di un programma di cittadinanza per investitori (i visti d'oro, per intenderci). Terzo, minacce ibride e carenze nella legislazione o nelle procedure relative alla sicurezza dei documenti. Gli Stati membri hanno deciso di includere anche la possibilità di sospendere il regime di esenzione dal visto in caso di un significativo e improvviso deterioramento delle relazioni esterne dell’Ue con un Paese terzo, in particolare nel campo dei diritti umani e delle libertà fondamentali.

Rimangono i motivi che sono previsti già oggi, e cioè un aumento sostanziale del numero di cittadini di Paesi terzi a cui viene rifiutato l'ingresso o che soggiornano oltre il termine del soggiorno; un aumento sostanziale del numero di domande di asilo infondate da parte di cittadini di un Paese terzo per il quale il tasso di riconoscimento è basso; una diminuzione della cooperazione con l’Ue sulla riammissione delle persone a cui è stato chiesto di lasciare il territorio dell’Ue e un rischio o una minaccia imminente per l’ordine pubblico o la sicurezza interna (ad esempio a causa di un aumento dei reati penali).