"Su X utenti ingannati dalla spunta blu": Elon Musk non rispetta le regole europee

La spunta blu, quella che dovrebbe garantire al lettore l'autenticità di un utente, rappresenta un inganno nel modo in cui è utilizzata dal social X, di proprietà di Elon Musk. Lo sostiene la Commissione europea, che il 12 luglio ha informato il social X (ex Twitter) della sua opinione preliminare secondo cui sta violando la legge sui servizi digitali (Dsa). Le aree interessate dal parere negativo riguardano i dark pattern, espressione con cui si intendono dei modelli di progettazione online ingannevoli, la trasparenza della pubblicità e l'accesso ai dati da parte dei ricercatori. È stato sotto la proprietà di Elon Musk che la "spunta blu" è diventata a pagamento, consentendo a chiunque di poterla ottenere con un abbonamento premium.

"Un tempo le 'spunte blu' indicavano fonti di informazioni affidabili", ha affermato il Commissario europeo Thierry Breton in una dichiarazione. "Adesso, con X, la nostra opinione preliminare è che ingannino gli utenti e violino il Dsa", ha precisato il responsabile per l'Unione europea del Mercato interno e dei servizi. La scelta della spunta blu a pagamento potrebbe costare cara a Musk. Se non riuscisse a chiarire le accuse mosse da Bruxelles, e risolvere la controversia, rischia di essere multato con sanzioni fino al 6% annuo del fatturato di X.

Spunta blu ingannevole

La Commissione si era attivata in merito alle violazioni commesse da X sulla base di tre reclami. L'indagine "approfondita", ha chiarito l'esecutivo Ue in una nota, ha incluso l'analisi di documenti aziendali interni, interviste con esperti, nonché la cooperazione con i coordinatori nazionali dei servizi digitali. In primo luogo, X progetta e gestisce la sua interfaccia per gli "account verificati" con il "segno di spunta blu" in un modo che "non corrisponde alla pratica del settore e inganna gli utenti".

Dato che chiunque può iscriversi per ottenere lo stato di "verificato", si indebolisce la capacità degli utenti di prendere decisioni libere e informate sull'autenticità degli account e sui contenuti con cui interagiscono. Su questo tema Bruxelles ha raccolto ad esempio delle prove di malintenzionati che abusano proprio dello strumento dell'account "verificato" per ingannare gli utenti.

Mancata trasparenza per la pubblicità

Altro problema, sostiene nel parere la Commissione, deriva dal fatto che X non rispetta la trasparenza richiesta sulla pubblicità, in quanto non fornisce un archivio pubblicitario consultabile e affidabile. Gli esperti europei hanno notato che il social acquistato da Elon Musk nel 2022, quando era noto in tutto il mondo come Twitter, mette invece in atto caratteristiche di progettazione e barriere di accesso che rendono l'archivio inadatto al suo scopo di trasparenza nei confronti degli utenti. In particolare, "la progettazione non consente la necessaria supervisione e ricerca sui rischi emergenti derivanti dalla distribuzione della pubblicità online".

Dati "pubblici" occultati

L'esecutivo Ue si è espresso anche su un terzo reclamo, da cui risulta che X non fornisce l'accesso ai propri dati pubblici in linea con le condizioni stabilite nella legge sui servizi digitali. In particolare, il social vieta ai ricercatori idonei di accedere in modo indipendente ai dati pubblici, ad esempio tramite scraping, come indicato nei suoi termini di servizio. Inoltre, precisa l'esecutivo Ue, il processo di X per garantire ai ricercatori ammissibili l'accesso alla sua interfaccia di programmazione dell'applicazione sembra dissuadere i ricercatori dal portare avanti i loro progetti di ricerca. In alternativa la scelta è quella di pagare tariffe sproporzionatamente elevate. In breve, Bruxelles fa sapere nell'opinione preliminare che X sta violando in più punti le norme della Dsa.

Costose sanzioni

Da questo momento chi amministra X ha la possibilità di esercitare i propri diritti di difesa esaminando i documenti contenuti nel fascicolo dell'indagine della Commissione e rispondendo per iscritto alle risultanze preliminari. In parallelo verrà consultato il Comitato europeo per i servizi digitali, per capire se queste opinioni preliminari dovessero essere confermate. In tal caso la Commissione adotterà una "decisione di non conformità" constatando che X viola gli articoli 25, 39 e 40, della legge sui servizi digitali. Un risultato che peserebbe sulle casse del magnate statunitense.

La decisione finale, oltre a ordinare ad X di adottare misure per affrontare la violazione, potrebbe comportare sanzioni fino al 6% del fatturato annuo mondiale totale del fornitore di servizi digitali. Una decisione di non conformità può anche innescare un periodo di supervisione rafforzato per garantire il rispetto delle misure che il fornitore intende adottare per porre rimedio alla violazione. Come ultima mossa, Bruxelles può anche imporre penalità periodiche per obbligare una piattaforma a conformarsi.