La spagnola Garcia Perez leader dei socialisti in Europa, ma la palla passerà poi al Pd

La spagnola Iratxe Garcia Perez è stata confermata presidente dei Socialisti e democratici (S&D) al Parlamento europeo, rieletta all'unanimità alla guida del gruppo per la legislatura entrante. L'esponente del Psoe sarà però a capo del secondo gruppo più numeroso dell'Aula, forte dei suoi 136 seggi, solo per la prima metà della legislatura poi, tra due anni e mezzo, passerà la palla a un eurodeputato del Pd. La Segretaria dei democratici, Elly Schlein, ha spiegato che sul punto "c'era già un accordo prima del voto". "Ma a noi più che posti interessano le priorità e far valere il nostro il peso nella discussione che si farà nel Parlamento europeo", ha assicurato Schlein.

Il Pd è la principale delegazione nazionale dei socialisti con 21 deputati, seguita appunto dagli spagnoli che ne hanno 20. "Naturalmente, gli italiani avranno un'ottima rappresentanza, nelle diverse aree del nostro gruppo e nel Parlamento europeo", ha assicurato Garcia Perez garantendo che "per me tutti sono importanti".

Altra cosa importante per la politica spagnola è tenere fuori dai ruoli chiave i due gruppi della destra, I conservatori e riformisti (Ecr) di cui fa parte Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni, e Identità e Democrazia della Lega di Matteo Salvini. "Come socialdemocratici siamo chiari nel dire le nostre linee rosse e le nostre linee rosse sono con Ecr e Id. Vedremo qual è la posizione degli altri gruppi politici, ma in ogni caso la nostra posizione è molto chiara", ha detto al termine della riunione del gruppo S&D. I vicepresidenti del gruppo saranno scelti domani (mercoledì 26 giugno).