La Spagna regolarizzerà mezzo milione di migranti

La Spagna ha deciso di avviare l'iter legislativo per regolarizzare un numero importante di migranti, circa mezzo milione, a seguito di un'iniziativa popolare sostenuta da un'ampia fetta della società civile e che è giunta fino al Congresso di Madrid.

L'iniziativa popolare

La Camera bassa spagnola ha approvato ieri (martedì 9 aprile) l'iniziativa legislativa popolare che chiedeva di regolarizzare circa 500mila stranieri residenti nel Paese iberico. L'iniziativa, coordinata dalla piattaforma #RegularizatiónYa (una rete di circa 900 associazioni che lavorano in ambito sociale, incluse anche molti enti religiosi), è stata lanciata più di due anni fa e ha raccolto oltre 611mila firme. Ora, la sua approvazione impegna il governo a elaborare nei prossimi sei mesi una strategia per regolarizzare la situazione amministrativa degli stranieri che si trovavano in Spagna alla data del 1º novembre 2021. I promotori della campagna sostengono che il provvedimento servirà a porre fine alla violazione dei diritti fondamentali dei migranti interessati dal provvedimento, consentendo loro di condurre una vita dignitosa (accedendo tra l'altro ad alloggi e servizi essenziali) e di contribuire socialmente, economicamente e fiscalmente allo Stato spagnolo.

Maggioranza compatta

Come riportato dall'agenzia di stampa Efe, la misura ha riscosso un ampio sostegno tra i deputati, i quali hanno votato tutti in favore del provvedimento ad eccezione della pattuglia di Vox, il partito neo-franchista ed ultranazionalista alleato di Fratelli d'Italia in Europa. Oltre al Partito socialista del premier Pedro Sánchez (Psoe) e ai suoi alleati di governo (i socialisti catalani e Sumar, una coalizione che riunisce diversi partiti di sinistra), la luce verde è arrivata anche dai puntelli esterni dell'esecutivo, cioè gli autonomisti e gli indipendentisti tra cui la Sinistra repubblicana catalana (Erc) e il partito di Carles Puigdemont (Junts per Catalunya).

Il Psoe di Sánchez (che all'Eurocamera siede nello stesso gruppo del Pd) aveva annunciato prima del voto che proporrà delle modifiche al testo originale dell'iniziativa popolare, senza fornire ulteriori indicazioni circa la direzione in cui andranno gli emendamenti ma lasciando intendere che il partito non vuole né aprire le porte a tutti i migranti in maniera indiscriminata né sigillare le frontiere.

Anche il centro-destra dà l'ok

In una mossa relativamente inaspettata, anche il Partido popular di centro-destra (che a Strasburgo siede insieme agli europarlamentari di Forza Italia) ha appoggiato la mozione. Parlando alla stampa prima della votazione, il portavoce del Pp aveva ringraziato le associazioni diocesane che hanno promosso l'iniziativa popolare, sottolineando che il partito non è insensibile al tema degli irregolari in Spagna. Ma aveva anche voluto mettere in guardia dal possibile "effetto di richiamo" che la regolarizzazione potrebbe produrre: il famigerato pull factor, di cui tanto si è parlato anche dalle nostre parti in relazione alle ong che attirerebbero i migranti attraverso le loro operazioni di salvataggio in mare aperto, favorendo indirettamente le partenze dai Paesi nordafricani.

Si tratta di un posizionamento decisamente più moderato di quello del centro-destra europeo e soprattutto nostrano, che ha storicamente strumentalizzato il fenomeno migratorio per proporre ricette securitarie al proprio elettorato, dalla retorica dei "porti chiusi" ai fermi amministrativi ai danni delle navi delle ong, passando per un "prima gli italiani" che suona come un "fuori tutti gli altri". Sia come sia, l'Italia non eguaglia certo i numeri spagnoli in termini di regolarizzazioni: il decreto flussi 2024, che dal 18 marzo ha aperto la possibilità di richiedere il permesso di soggiorno, prevede una disponibilità di 151mila "quote" di extra-comunitari. A fine marzo, le domande per quelle quote erano già oltre 690mila.