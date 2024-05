Spagna, Irlanda e Norvegia riconoscono la Palestina. Israele convoca gli ambasciatori

Spagna, Irlanda e a breve anche Norvegia. A pochi giorni dalla richiesta del procuratore capo della Corte penale internazionale di un mandato d'arresto per il premier israeliano Benjamin Netanyahu e per i leader di Hamas, tre Stati europei hanno annunciato il riconoscimento della Palestina. La data indicata dai leader di Madrid, Dublino e Oslo è il 28 maggio. Un'iniziativa che potrebbe venire seguita presto da altri Paesi Ue.

Il primo a rompere gli indugi è stato il premier norvegese Jonas Gahr Støre, seguito da quello irlandese Simon Harris. Ma l'annuncio più atteso, visto il ruolo di peso nello scacchiere internazionale, è stato senza dubbio quello del premier spagnolo Pedro Sanchez, tra le voci più critiche nei confronti delle politiche del governo di Netanyahu e della sua gestione del conflitto nella Striscia di Gaza. Critiche ribadite dinanzi al Parlamento di Madrid durante l'annuncio: Netanyahu, ha spiegato Sanchez, "mette in pericolo" la soluzione dei 'due Stati' (ossia la coesistenza pacifica di Palestina e Israele secondo i confini antecedenti alla guerra del 1967, una soluzione contestata oggi dal premier israeliano) e non ha "un progetto di pace", ma ha provocato con la sua politica solo "dolore e distruzione" a Gaza. "Questo riconoscimento non è contro Israele e il popolo di Israele, né a favore di Hamas", ha precisato Sanchez, che si è detto pronto "ad assumere le conseguenze" che potranno venire da Tel Aviv.

Nei giorni scorsi, Israele aveva già sottolineato la sua contrarietà alla mossa politica della Spagna e degli altri Paesi europei (anche Belgio, Slovenia e Malta hanno detto che riconosceranno la Palestina a breve). In un videomessaggio rilasciato martedì su X e diretto a Dublino, il ministro degli Esteri israeliano Israel Katz aveva avvertito che "riconoscere uno Stato palestinese rischia di trasformarti in una pedina nelle mani dell'Iran" e di Hamas. Questa misura "non farà altro che alimentare l'estremismo e l'instabilità", aveva aggiunto. Lo stesso ministero degli Esteri di Katz, a stretto giro dall'annuncio del riconoscimento della Palestina, ha richiamato "per consultazioni" i suoi ambasciatori in Irlanda e Norvegia.

Secondo il conteggio dell'Anp, attualmente 142 dei 193 Stati membri dell'Onu hanno finora annunciato di riconoscere lo Stato palestinese.