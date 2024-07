"No a Vannacci vicepresidente": il generale divide i Patrioti di Orban

La Lega dovrebbe ritirare la nomina del generale Roberto Vannacci a vicepresidente del neonato gruppo sovranista "Patrioti d'Europa" al Parlamento Ue. Lo ha detto all'agenzia stampa Afp uno degli esponenti di punta del Rassemblement national (Rn), nonché braccio destro di Marine Le Pen alle presidenziali del 2022, il deputato Jean-Philippe Tanguy. La ragione? Le sue posizioni sui gay e le dichiarazioni su Paola Egonu, i cui "lineamenti", secondo il generale, "non rappresentano l'italianità", andrebbero contro il nuovo corso (meno di lotta e più di governo) che Le Pen e il presidente di Rn Jordan Bardella vogliono dare al loro partito.

Secondo Tanguy, la nomina di Vannacci a vicepresidente del gruppo è stato frutto di un annuncio "unilaterale" della Lega. Alla domanda se sia necessario chiedere al partito di Matteo Salvini di nominare un altro vicepresidente, il deputato lepenista ha detto: "Sì, questa è la nostra posizione". Dalle parti del Carroccio le bocche sono cucite: "Non commentiamo", fanno sapere. Ma è chiaro che l'uscita di Tanguy non è piaciuta. Tanto più che, fanno notare, Vannacci non è stato 'annunciato' dalla Lega, ma è stato formalmente eletto per acclamazione da parte di tutti i componenti del gruppo, francesi compresi. Tra questi c'è anche Bardella, che adesso ricopre anche la carica di presidente dei Patrioti.

L'uscita di Tanguy potrebbe non avere conseguenze per Vannacci, ma servirebbe semmai a rafforzare il nuovo "brand" che proprio Bardella vuole imprimere al Rassemblement national dopo la sconfitta alle elezioni legislative francesi. Ai vertici di Rn, c'è chi punta il dito contro "mele marce e imbecilli" (stando alle parole del deputato lepenista Jonathan Gery) che con le loro posizione estremiste avrebbero contribuito a spaventare l'elettorato moderato, riducendo i consensi laddove tale elettorato sarebbe stato decisivo per vincere in colleggi in bilico.

"Vi chiederemo di essere assolutamente impeccabili sul campo, con i vostri media e sulla stampa quotidiana regionale", ha detto Bardella mercoledì rivolgendosi ai suoi deputati. L'obiettivo del nuovo corso di Rn è "aumentare la credibilità del nostro progetto", ha spiegato. E per farlo, serve non solo tagliare i ponti con le "mele marce" interne al partito, ma anche prendere le distanze da, chi tra gli alleati europei, potrebbe mettere in imbarazzo la "Le Pen 2.0". Già prima delle elezioni legislative, la leader di Rn aveva deciso di chiudere i rapporti con i tedeschi dell'AfD, dopo che un suo eurodeputato, Maximilian Krah, aveva sostenuto in un'intervista che le Ss naziste non erano tutte necessariamente criminali.