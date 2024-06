I sovranisti le voltano la faccia, Meloni in Ue è sempre più sola

Dentro o fuori. Quelli che attendono Giorgia Meloni a Bruxelles saranno due giorni di fuoco che decideranno quale sarà il peso politico dell'Italia nei prossimi anni, ma anche il destino di Ecr, il partito dei conservatori europei guidato dalla premier, che in queste ore rischia di perdere pezzi importanti. Andiamo per ordine: dal pomeriggio di oggi e per tutta la giornata di domani si decideranno i "top jobs", su cui c'è un accordo blindato tra Ppe, Pse e Liberali, un accordo che taglia fuori i verdi a sinistra e i conservatori a destra in cui i 27 capi di Stato e di governo designeranno la presidenza della Commissione, la presidenza del Consiglio europeo e l’Alto rappresentante.

L'accordo "blindato" tra Ppe, Pse e Liberali

Numeri alla mano la coalizione è autosufficiente e può eleggere tranquillamente, nei rispettivi ruoli, Ursula von der Leyen, Antonio Costa e Kaja Kallas. Le regole del voto sui "top jobs" prevedono infatti una maggioranza qualificata rafforzata, che tradotto vuol dire avere almeno 20 Paesi membri a favore in rappresentanza del 65 per cento della popolazione. Popolari, Socialisti e Liberali hanno dalla loro 22 capi di Stato e di governo a cui si potrebbe aggiungere l'indipendente presidente della Lituania, Gitana Nauseda. Con questi numeri, gli europarlamentari di Giorgia Meloni, del presidente ceco Petr Fiala di quello ungherese Viktor Orban e dello slovacco Peter Pellegrini (che sostituisce Robert Fico, convalescente dopo l'attentato subito), non hanno alcuna possibilità di fermare l'accordo. Certo, nel segreto dell'urna c'è sempre un margine di "franchi tiratori", ma è impensabile che possano essere così tanti da impedire il bis dell'attuale presidente della Commissione, che in extrema ratio potrebbe aprire ai Verdi e blindare ancora di più la maggioranza.

Il problema è tutto politico e riguarda principalmente l'Italia. Secondo la logica dell'accordo - duramente contestato da Giorgia Meloni in Parlamento - su Ecr pesa il veto dei socialisti: ma come fare a tenere fuori uno dei Paesi fondatori, nonché terza economia del continente, nonché Paese con la fetta più grande della torta del Pnrr? Il piano di Ursula von der Leyen è concedere a Meloni una vicepresidenza esecutiva della Commissione, magari con un portafoglio limitato, magari con quella delega alla "sburocratizzazione" evocata dalla stessa presidente del Consiglio durante le sue comunicazioni nell'aula di Montecitorio. Un minimo sindacale che in casa subirebbe il paragone con gli incarichi di peso ricoperti nel recente passato da Paolo Gentiloni (affari economici e monetari) e dall'alleato Antonio Tajani (presidente dell'Europarlamento). È proprio il leader di Forza Italia, in questi giorni, a fare da mediatore per l'accordo.

L'errore strategico di Giorgia Meloni

Giorgia Meloni ha commesso l'errore strategico di anteporre il ruolo di leader politico alla sua carica istituzionale, mettendo Ecr prima di Palazzo Chigi, spostando pericolosamente tutto il Paese ai margini dell'Europa, alla stregua dell'Ungheria del suo storico alleato Orban. Un alleato che in queste ore potrebbe crearle l'ennesimo problema, perché starebbe lavorando alla formazione di un nuovo gruppo sovranista che potrebbe contare tra i 40 e i 50 eurodeputati. Venti dei quali potrebbero arrivare dai polacchi di Pis, attualmente in forza all'Ecr.

Questo diminuirebbe ulteriormente il potere contrattuale della presidente del Consiglio, costringendola ad accettare condizioni ancora più al ribasso. "L'Ungheria non può sostenere un nuovo mandato per von der Leyen. Lo Stato di diritto, un importante valore europeo, è stato utilizzato politicamente e su base partigiana contro l'Ungheria", ha detto il presidente ungherese arrivando a Bruxelles, una dichiarazione che sa di manifesto politico, ma soprattutto un messaggio a Meloni e agli altri sovranisti: per le vostre trattative non contate sull'appoggio dei Paesi di Visegrád.