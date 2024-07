I socialisti vogliono i Verdi nella maggioranza von der Leyen, Meloni ambigua sul voto

Una maggioranza larga che "coinvolga pienamente e strutturalmente i Verdi". Questa la richiesta avanzata dal gruppo dei Socialisti e democratici ad Ursula von der Leyen in vista del voto di fiducia per il bis della presidente della Commissione europea. La volontà emerge dalle parole di Brando Benifei, capo-delegazione del Partito democratico a Bruxelles, nel corso del briefing degli europarlamentari italiani in vista della prima plenaria a Strasburgo dal 16 al 18 luglio. Durante l'incontro gli esponenti delle delegazioni dei gruppi parlamentari sono rimasti abbastanza vaghi in merito al voto sulla maggioranza guidata dalla politica tedesca, previsto per il 18 luglio. Hanno fatto eccezione i popolari (il gruppo di cui fa parte von der Leyen) che le assicurano la fiducia e la Lega, che invece ha ribadito un secco "no" condiviso dal neonato gruppo dei Patrioti.

Meno categorico invece Nicola Procaccini, vicepresidente dei Conservatori e riformisti (Ecr) per Fratelli d'Italia. L'emissario di Giorgia Meloni in Europa continua con una posizione ambigua, per lasciare aperte le porte sia in termini di vicepresidenza all'Eurocamera (Ecr punta ad almeno due incarichi), sia per garantire i margini di trattativa necessari per assicurare all'Italia un Commissario europeo di peso. Possiamo parlare invece di consenso unanime da parte delle delegazioni italiane di tutti gli schieramenti intorno al nome di Roberta Metsola (Ppe), che punta a godere di un ampio consenso per il suo secondo mandato in qualità di presidente del Parlamento europeo.

La richiesta dei socialisti

Benifei, rieletto il 9 giugno, ha dichiarato che il gruppo S&D sta portando avanti un "confronto con von der Leyen", a cui ha chiesto di "lavorare con una maggioranza larga che coinvolga pienamente e strutturalmente i Verdi". Rispetto al voto l'eurodeputato ha però precisato che "le premesse sono buone", ma che i socialisti hanno bisogno di maggiore chiarezza su alcuni temi cari ai socialisti : la tutela della libertà di informazione, l'agenda sociale europea, la transizione ecologica e digitale, il diritto alla casa. Su questi aspetti, ha ribadito, "abbiamo avuto solo un inizio di risposta".

Infine ha auspicato un ritorno della "Commissione Ursula" ad una maggiore adesione alla sua prima versione, quella pre-pandemia e antecedente la guerra in Ucraina, dato che nella parte finale della legislatura, in prossimità delle elezioni, "von der Leyen ha iniziato una dannosa apertura a posizioni più spostate a destra". A questo proposito Benifei ha sottolineato come ci sia all'interno del nuovo parlamento una "gara di gruppuscoli della destra", facendo riferimento seppur senza citarlo al neonato gruppo "Europa delle nazioni sovrane", fondato dai tedeschi di Afd. "In questo caos bisogna rafforzare la sovranità e l'interesse nazionale dell'Italia", ha sottolineato il deputato Pd, citando proprio alcuni dei leitmotiv dell'estrema destra.

Verdi in bilico

A proposito del voto favorevole dei Verdi alla maggioranza von der Leyen è rimasto vago Ignazio Marino, appena eletto all'Eurocamera tra le fila di Alleanza Verdi Sinistra. Dopo un "sì" manifestato su X la scorsa settimana dalla co-presidente Terry Reintke, l'ex sindaco di Roma ha parlato di una "discussione ancora in corso nel gruppo dirigente". Mentre le risposte sulla transizione climatica risultano "soddisfacenti", i Verdi sono in dubbio rispetto al modo in cui la candidata alla presidenza intende affrontare la guerra in Ucraina così come "quello delle stragi in Israele e a Gaza", dato che von der Leyen "finora ha parlato solo di aiuti comunitari e non di cessate il fuoco", ha precisato Marino.

Lega e sinistra verso il no a von der Leyen

Pasquale Tridico, neoeletto col Movimento 5stelle (The Left), ha detto che gli eurodeputati di sinistra sono "orientati a votare negativamente" sul suo programma. Un piccolo spiraglio rimane comunque aperto, avendo evidenziato come la maggioranza guidata da popolari e socialisti nella scorsa legislatura sia stata "valutata positivamente" in merito al Green deal e alle misure di Nextgeneration Eu. "Dal momento della guerra in Ucraina però von der Leyen ha smesso di concentrarsi sulla transizione ecologica e sociale, realizzando invece una transazione militare", ha ricordato Tridico.

Ha parlato apertamente di voto "molto negativo" il capo-delegazione della Lega, Paolo Borchia, sottolineando che si tratta di una bocciatura "non tanto sulla persona quanto sul progetto politico". L'esponente leghista ha poi sottolineato la sorpresa e il dissenso rispetto ad una "maggioranza artefatta", in cui il centrodestra convive con la "compagine di centrosinistra", nonostante i numerosi eurodeputati di destra, seppur distribuiti in gruppi differenti.

Fratelli d'Italia in standby

Come anticipato, la posizione di Giorgia Meloni resta ambigua. Il capo-delegazione di FdI ha parlato dapprima di "voto negativo". La porticina è parsa però socchiusa quando Procaccini ha aggiunto: "La incontriamo martedì (16 luglio, ndr) e vedremo", sottolineando come all'interno di Ecr ci sarà libertà di voto tra le varie delegazioni in base ai differenti interessi nazionali. E un interesse nazionale forte l'Italia ce l'ha. Ottenere quel Commissario di peso all'interno dell'esecutivo guidato da von der Leyen.

I nomi emersi già prima delle Europee sono i più variegati, da Francesco Lollobrigida ad Antonio Tajani, senza dimenticare Mario Draghi, il nome buono per tutte le stagioni, soprattutto nei casi di emergenza. Procaccini si è limitato a parlare di "persona all'altezza del ruolo" e "con esperienza in ambito comunitario", in merito alla quale spera "non ci sarà auto-sabotaggio". Un invito non troppo implicito ai colleghi di tutti gli schieramenti a votare compatti su questo fantomatico profilo di spessore.