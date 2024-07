L'oro bianco per le auto elettriche è in Serbia (e la Germania brucia tutti)

Un vero e proprio "paradiso" per estrarre litio. La Serbia è una terra ricca di questo prezioso minerale e ha appena siglato un importante accordo con l'Unione europea per la sua estrazione. Il progetto, che è stato oggetto di aspre contestazioni nel Paese balcanico, serve ad assicurare all'industria automobilistica europea una risorsa indispensabile per la transizione dai motori a combustione a quelli elettrici. La partecipazione a questi accordi di rappresentanti sia della politica che dell'industria tedesca fa capire che le potenti aziende della Germania si sono mosse in anticipo per accaparrarsi una parte consistente di questa risorsa.

L'interesse dell'industria tedesca

La partnership sui "materiali critici" tra l'Unione europea e la Serbia è stata siglata a Belgrado, alla presenza del cancelliere tedesco Olaf Scholz. La firma arriva appena una settimana dopo una sentenza del tribunale serbo, che ha aperto la strada alla ripresa di un controverso progetto di estrazione del litio. La presenza del leader social-democratico è connessa al forte interesse dell'industria automobilistica tedesca per questo metallo, essenziale per la produzione di batterie per auto elettriche. Dato che i veicoli a combustione saranno banditi dalla vendita nell'Ue a partire dal 2035, è essenziale per le aziende del settore procacciarsi questo materiale al fine di ridurre la massiccia dipendenza dai produttori cinesi, che dominano il mercato delle batterie.

Il "memorandum d'intesa sulle materie prime e la catena di approvvigionamento per le batterie e i veicoli elettrici" sarà firmato durante un "vertice sui materiali critici" ha annunciato l'ufficio del vicepresidente della Commissione europea Maros Sefcovic. L'obiettivo dell'esecutivo europeo è quello di assicurare che questa materia prima "rimanga sul suolo europeo", ha fatto sapere alla stampa il presidente serbo Aleksandar Vucic. Al vertice il Cancelliere tedesco sarà accompagnato "da rappresentanti della Mercedes-Benz", e da esponenti di diverse banche europee, ha rivelato Vucic.

Le proteste degli ambientalisti contro le miniere

Le riserve di litio, tra le più grandi in Europa, sono state scoperte nel 2004 nella Serbia occidentale, nella regione di Jadar. Secondo il gigante minerario anglo-australiano Rio Tinto, che gestisce il progetto, potrebbero produrre 58mila tonnellate di carbonato di litio all'anno. Una cifra che consentirebbe di alimentare circa 1,1 milioni di veicoli, cioè il 17% della produzione europea di veicoli elettrici. Il progetto della futura miniera ha alimentato numerose controversie politiche.

Gli oppositori contestano il forte impatto sull'ambiente in una regione prevalentemente agricola. Le proteste che sono derivate hanno messo pressione al governo serbo, che nel 2022 ha deciso di sospendere il progetto. A due anni di distanza, l'11 luglio, la Corte costituzionale ha stabilito che la decisione adottata dall'esecutivo serbo non era "in linea con la Costituzione". La scorsa settimana il governo ha annunciato l'attuazione della sentenza della Corte, autorizzando la ripresa delle operazioni.

Lo sfondo politico dell’adesione all’Ue

La Serbia è uno dei Paesi balcanici che ha avviato da anni il processo di adesione all'Unione europea, anche se alcune posizioni filo-Russia di Vucic e le contestazioni sui territori del Kosovo del Nord e in Bosnia-Erzegovina hanno finora frenato il completamento del processo di allargamento dell'Ue. La firma dell'accordo va letto alla luce della volontà di allinearsi alle richieste di Bruxelles e accelerare un processo di adesione ormai decennale.

Vucic ha dichiarato di recente che le operazioni potrebbero iniziare intorno al 2028, a condizione di ottenere garanzie sulla protezione dell'ambiente. In oltre ha annunciato la firma di una "lettera di intenti" che prevede l'installazione di capacità industriali in Serbia, assicurando che Belgrado non permetterà l'esportazione di più del "12-13%" di questa preziosa materia prima. Il resto potrebbe essere esportato "sotto forma di catodi o batterie prodotte in Serbia", ha aggiunto.