I 5 Stelle con la sinistra radicale: così sono passati da Farage e Salvini a Carola Rackete

Il tempo del Movimento 5 Stelle "né di destra né di sinistra" è ormai un ricordo lontano. Il partito di Giuseppe Conte al Parlamento europeo ha aderito al gruppo della sinistra radicale, The Left, i duri e puri dell'anticapitalismo, dell'antifascismo, del femminismo, del sostegno ai migranti e dei diritti Lgbt+. Gli otto eletti del M5s, guidati dal capodelegazione Pasquale Tridico, hanno chiesto e ottenuto l'adesione al raggruppamento che ora con loro sale a 47 deputati. E la delegazione pentastellata sarà la seconda più numerosa del gruppo, dopo quella di La France Insoumise di Jean-Luc Mélenchon che conta nove europarlamentari.

I 5 Stelle siederanno negli stessi banchi non solo dei due eletti di Sinistra italiani, Ilaria Salis e Mimmo Lucano, ma anche della tedesca Carola Rackete, l'ex capitana della Sea Watch 3, eletta con la Die Linke. La stessa Rackete a cui nel giugno 2019 fu negato di far sbarcare in Italia i 53 migranti che aveva salvato nel Mediterraneo, in conseguenza del "decreto Sicurezza e Immigrazione" che fu approvato su proposta dell'allora presidente del Consiglio Conte e del suo ministro degli Interni, Matteo Salvini. La stessa Rackete che fu arrestata poi con l'accusa di aver "speronato" una nave della guardia di Finanza, scatenando un caso internazionale. Altri tempi. Altre alleanze.

La strada degli un tempo "grillini" e ora "compagni" fino a The Left è stata lunga e tortuosa. Quando fu eletta la prima pattuglia del Movimento dieci anni fa, nel 2014, i suoi 17 eurodeputati si allearono con gli euroscettici britannici dell'Ukip di Nigel Farage. Insieme, dalle ceneri del vecchio gruppo Europa delle libertà e della democrazia (Efd), crearono quello dell'Europa delle libertà e della democrazia diretta” (Efdd), dandogli anche nel nome un tocco grillino. Lo stesso Beppe Grillo, allora saldamente alla guida del Movimento, gestì le trattative con il politico britannico, feroce nemico degli "euroburocrati" e degli immigrati.

Si trattò dichiaratamente di un "matrimonio di convenienza", con ogni formazione del gruppo che aveva "mani libere" e poteva votare come credeva. Insieme a Farage fu eletto capogruppo David Borrelli, all'epoca 'braccio destro' di Davide Casaleggio, che poi ha rotto con il Movimento e adesso è iscritto a Fratelli d'Italia, dopo essere transitato per + Europa di Emma Bonino. E sono tanti gli ex 5 Stelle di quella pattuglia originaria che poi sono usciti dal partito.

Tra di loro anche Marco Zanni, che poi è passato nella Lega, diventando addirittura il leader di Identità e Democrazia, il gruppo della destra più radicale, in cui siede anche il Rassemblement National di Marine Le Pen. Nel corso degli anni, sempre verso la destra dell'emiciclo, il M5s ha perso Isabella Adinolfi, eletta la prima volta nel 2014 e rieletta cinque anni fa per poi passare a Forza Italia. Ma anche Chiara Maria Gemma, che nel 2019 era stata per il M5s capolista nella circoscrizione meridionale e nel febbraio 2023 ha saltato la barricata e si è unita alla delegazione di Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni, con cui è stata rieletta anche adesso.

Ma ora che la destra del partito è stata eliminata e in Italia l'alleanza è con Sinistra Italiana di Nicola Fratoianni, si sono aperte le porte di The Left. "Gli europarlamentari del M5s faranno parte del gruppo The Left con pieni diritti. Insieme sono state concordate le battaglie per i prossimi mesi e il no al bis di Ursula von der Leyen", hanno spiegato fonti del Movimento 5 Stelle. La stessa von der Leyen che nel 2019 ottenne la fiducia proprio grazie al voto decisivo dei cinquestelle. Altri tempi anche quelli.

La mossa, permetterà ai pentastellati di avere maggiore agibilità politica, e uscire finalmente dal limbo dei Non Iscritti, l'equivalente del Gruppo Misto in Europa, in cui il partito era rimasto relegato per tutta la legislatura appena conclusa, visto che l'Efdd sparì poi insieme a Farage dopo la Brexit. Questo darà ai pentastellati maggiore visibilità politica, più tempo di parola, più finanziamenti e magari anche la possibilità di aspirare a qualche carica istituzionale, qualche ruolo nelle commissioni o anche nella gestione di procedimenti legislativi. Comunque pochi visto che The Left è all'opposizione e i 5 Stelle sono gli ultimi arrivati nel gruppo, ma di sicuro più di quanti ne avrebbero avuto nei Non Iscritti. Il tempo dirà poi se si tratta anche questo di un matrimonio di convenienza o di amore vero.