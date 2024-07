Chi è Roberta Metsola, confermata presidente del Parlamento europeo

Sta per essere rieletta alla presidenza del Parlamento europeo, forte di un consenso ampio che raccoglie una vasta maggioranza, dai verdi alla destra. Eppure Roberta Metsola, ha già messo in guardia sulla difficoltà di gestire l'emiciclo di Strasburgo dopo il quadro emerso dalle ultime Europee di giugno. "Questo Parlamento sarà molto diverso dal precedente. Molte persone sono state votate con l'obiettivo di distruggere quanto fatto finora", aveva avvertito l'esponente del Partito popolare europeo, intervenendo la scorsa settimana ai lavori del Comitato economico e sociale (Cese) riunito in plenaria a Bruxelles. Il riferimento, non troppo velato, è quello a un'ultradestra rafforzata, seppur frammentata, che ha riproposto i temi dell'euroscetticismo vecchio stampo e prova a minare e delegittimare (anziché riformare) dall'interno l'Unione europea così come la conosciamo oggi.

La carriera di Metsola è stata segnata da diverse dimissioni (altrui) e da un tragico evento, nonché dalla capacità al compromesso e dal rispetto riconosciuto anche agli avversari politici. Nel suo nuovo mandato l'attende la sfida di gestire un'Eurocamera polarizzata, dove il cordone sanitario nei confronti dell'estrema destra potrebbe saltare in una fase molto delicata, mentre l'Unione europea è alle prese con la guerra in Ucraina e i tesissimi rapporti con la Russia, il conflitto in Medio Oriente sta sconvolgendo il mondo per la sua atrocità, e la campagna presidenziale negli Stati Uniti degenera nella violenza. Ma soprattutto mentre l'economia europea, attanagliata dal diktat della competizione, non riesce a stare al passo di Paesi più "affamati" e vede impoverire una larga parte dei suoi cittadini, sempre più delusi dal contesto politico europeo.

Da Malta all’ascesa al Parlamento europeo

Dopo l'esperienza politica giovanile nel Partito nazionalista di centrodestra a Malta, l’avvocato Metsola è arrivata per la prima volta a Bruxelles dopo ben due sconfitte elettorali. Ha ottenuto nel 2013 il suo primo seggio da eurodeputata grazie al dimissionario Simon Busuttil, che era entrato nel parlamento maltese. Da quel momento inizia una rapida ascesa all'interno del Partito popolare europeo e delle istituzioni Ue. È stata la prima maltese a ottenere un incarico come vicepresidente al Parlamento europeo, ottenuto anch'esso grazie a delle dimissioni, stavolta quelle dell'irlandese Mairead McGuinness, nominata commissaria europea nel 2020. A tracciare la svolta definitiva nel suo percorso è stato un evento tragico: la morte prematura dell'allora presidente dell'Assemblea comunitaria, David Sassoli del Partito democratico (S&D). Il nome della politica maltese viene proposto prima ad interim l'11 gennaio del 2022, poi confermato dagli eurodeputati, che la eleggono a 43 anni come la più giovane presidente dell'Eurocamera.

L'eredità di David Sassoli e il Qatargate

Metsola mise subito in chiaro la volontà di raccogliere l'eredità di Sassoli, pur appartenendo a un gruppo politico avversario rispetto al suo predecessore. "David voleva mettere tutti attorno allo stesso tavolo ed è con quell'impegno di fronte alle forze costruttive dell'Europa che io intendo realizzare questo mandato se mi darete la fiducia per essere vostro presidente", aveva chiosato nel suo discorso prima del voto decisivo a Strasburgo. La sfida più importante del suo primo mandato è stata senza dubbio quella del Qatargate, lo scandalo e la connessa inchiesta sulle presunte tangenti pagate a membri del Parlamento europeo, tra cui la vicepresidente socialista Eva Kaili, da parte di uno Stato del golfo.

Una vicenda che ha scosso le fondamenta di Bruxelles. La maltese parlò allora di Parlamento europeo e di "democrazia sotto attacco", assumendosi la responsabilità di destituire del tutto dal suo ruolo la politica greca indagata. Davanti alla plenaria disse che avrebbe parlato con cautela per non compromettere le indagini in corso, ma precisò: "Se la mia collera, la mia rabbia, il mio dolore non dovessero trasparire, vi assicuro che sono ben presenti". Anziché scalfirla, lo scandalo l'ha rafforzata.

Le posizioni anti-aborto

Le polemiche più gravi sul suo conto sono connesse alle sue posizioni contro l'aborto, in linea con la tradizione del suo Paese di provenienza. Malta è l'unico dei 27 Stati membri a vietare totalmente l'interruzione volontaria di gravidanza, anche in casi gravi come stupro, incesto, malformazioni e pericolo di vita per la madre. Ha garantito di recente che sul tema rispetterà le decisioni delle istituzioni europee in materia. L'agenda che le è stata consegnata per la prossima legislatura dalla maggioranza di popolari, socialisti e liberali prevede come priorità lo stato di diritto e le regole fiscali, l'Europa sociale e i diritti delle donne.

La sua credibilità e capacità di rispettare tutte le parti politiche le è stata riconosciuta anche dalle delegazioni italiane durante il briefing che ha preceduto la plenaria di Strasburgo. Il consenso nei suoi confronti è bipartisan, da Fratelli d'Italia (Ecr) al Movimento 5 Stelle (The Left), oltre a quello scontato di Forza Italia (Ppe), Pd (S&D) e Alleanza verdi sinistra (Verdi). Gli unici che potrebbero giocarle un brutto scherzo sono i neonati gruppi dell'ultradestra: Patrioti per l'Europa e l'Europa delle Nazioni sovrane. Potrebbero presentare in extremis un loro candidato, avendo tempo fino al 15 luglio alle 19 per presentare un loro candidato o per chiedere in ogni caso lo scrutinio segreto per il voto per evitare l'elezione per acclamazione. Se così non fosse Metsola siederà nuovamente sul seggio che fu di David Sassoli. Stavolta cogliere e realizzare appieno la sua eredità sarà un'impresa ancora più ardua che nel recente passato.