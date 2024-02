Perché sarà più difficile contraffare il cibo italiano di qualità

Ci saranno più controlli per evitare che prodotti fasulli si possano pubblicizzare sfruttando l'appeal delle Indicazioni geografiche (Ig), come le Dop e le Igp, attribuite ai cibi di qualità e caratteristici di determinati territori. Questo uno degli elementi cardine della riforma delle norme europee che regolano la protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti agricoli, il vino e le bevande alcoliche. "È il primo testo sulla qualità dei prodotti agricoli", ha dichiarato alla stampa Paolo De Castro, eurodeputato dei Socialisti e relatore del testo. "Non parliamo di curiosità gastronomiche ma di un asset economico da 80 miliardi di euro. Le Indicazioni geografiche mettono in moto opportunità di sviluppo, crescita e occupazione nei territori, riuscendo a valorizzare il lavoro dei nostri agricoltori e allevatori", ha sottolineato il parlamentare ed esponente del Partito democratico in Europa.

Qualità pagata di più

Il nuovo regolamento, adottato mercoledì 28 febbraio dal Parlamento europeo con 520 voti favorevoli, 19 contrari e 64 astensioni, contiene misure per proteggere le Indicazioni geografiche anche online, attribuire maggiori poteri ai produttori e semplificare il processo di registrazione degli alimenti. De Castro ha ricordato come i produttori di alimenti e bevande tutelate dalle Ig riescono ad ottenere dall'industria delle trasformazione e della distribuzione un prezzo più alto rispetto al resto del mercato (in media del 60-70% superiore). Si tratta di un elemento chiave per un settore come quello agricolo in profonda crisi, che da mesi è sceso in strada per veder riconosciuto un reddito migliore per i prodotti delle campagne.

I punti essenziali della riforma

La riforma si poggia su quattro assi: innanzitutto viene attribuita una maggiore responsabilità ai consorzi di prodotti Ig, c'è poi l'apertura al turismo a indicazione geografica. Il testo prevede inoltre una maggiore protezione, per tutelare gli alimenti di qualità da siti internet fake che copiano i marchi Ig autentici. Infine vengono introdotti nuovi strumenti a livello europeo nei confronti delle industrie della conservazione e trasformazione, che in tani casi sfruttano ingredienti a marchio Ig senza concordarsi coi produttori degli alimenti di qualità né chiariscono ai consumatori in quale misura questi ingredienti contribuiscono ai loro prodotti.

Protezione online

Durante i negoziati con gli Stati membri, i deputati hanno insistito affinché le autorità nazionali abbiano l'obbligo di adottare misure amministrative e giudiziarie per prevenire o fermare l'uso illegale delle Ig, anche online. Questo significa che i nomi di dominio che utilizzano illegalmente le Ig (come ad esempio quella che tutela il Parmigiano Reggiano o il Prosciutto San Daniele) saranno chiusi o disabilitati tramite blocchi geografici (geoblocking). A questo scopo l'ufficio dell'Ue per la proprietà intellettuale (European Union Intellectual Property Office, Euipo) istituirà un sistema di allerta per identificare i trasgressori.

Protezione delle Ig come ingredienti

In base alle nuove norme, un'industria che intende utilizzare sull'etichetta del suo prodotto un marchio Ig deve rispettare precise regole. L'ingrediente protetto da Ig può essere utilizzato nella denominazione, nell'etichettatura o nella pubblicità di un prodotto trasformato correlato, solo se "l'ingrediente con simbolo Ig è utilizzato in quantità sufficienti da conferire al prodotto trasformato una caratteristica essenziale, e se nello stesso prodotto non viene utilizzato nessun altro ingrediente paragonabile a quello con marchio Ig", ha precisato il Parlamento Ue in una nota. "Abbiamo rafforzato tutto il meccanismo con gli utilizzatori e trasformatori delle Ig, tenuti a mettere in etichetta il marchio Ig e che devono mettersi d'accordo con il consorzio che produce il prodotto tipico", ha dichiarato in conferenza stampa De Castro su questo punto.

Trasparenza per i consumatori

Sull'etichetta dovrà essere indicata anche la percentuale dell'ingrediente Ig contenuto nel prodotto trasformato, come conserve, surgelati o piatti pronti. Le aziende che intendano utilizzare gli ingredienti col simbolo Ig dovranno informare i produttori di questi alimenti e bevande. I consorzi di tutela potranno formulare raccomandazioni sull'uso corretto degli ingredienti Ig nei prodotti industriali. "I consorzi di tutela italiani, entro quattro mesi dalla notifica, potranno opporsi all'eventuale uso da parte dell'azienda che ne ha fatto richiesta, ma solo se si tratta di un'industria italiana o di un Paese in cui vige lo stesso livello di tutela previsto nel nostro Paese", ha chiarito a Today.it una fonte che ha lavorato sul testo approvato. Al fine di aumentare la trasparenza per i consumatori, il testo prevede che i nomi dei produttori compaiano nello stesso campo visivo dell'indicazione geografica sull'imballaggio di tutte le Indicazioni geografiche.