Il Regno Unito prova a fare pace con l'Unione europea

Di ribaltare la Brexit con un clamoroso ritorno nel blocco, nessuno ci crede. Semmai, dopo gli anni turbolenti di Boris Johnson, l'arrivo a Downing street del laburista Keir Starmer potrebbe coincidere con un riavvicinamento tra Regno Unito e Unione europea, tanto più necessario a entrambe le sponde della Manica se dall'altra parte dell'Atlantico, per la precisione alla Casa bianca, dovesse tornare a fare capolino Donald Trump. Il progetto di "ripristinare" rapporti più solidi è stato confermato dall'entourage del nuovo premier britannico, ed è stato ribadito con chiarezza da re Carlo nel suo discorso sul programma del nuovo governo laburista: l'esecutivo di Starmer "cercherà di reimpostare le relazioni con i partner europei e lavorerà per migliorare le relazioni commerciali e di investimento del Regno Unito con l'Unione europea", ha detto il sovrano al Parlamento britannico.

Parole che potrebbero trovare un primo campo di applicazione giovedì 18 luglio, quando proprio Starmer farà gli onori di casa ai leader della Comunità politica europea (Cpe), questa istituzione informale voluta dal presidente francese Emmanuel Macron per creare una piattaforma di dialogo e cooperazione politica tra l'Ue e i suoi vicini in risposta alle mire egemoniche della Russia (ma anche della Cina). Per alcuni la Cpe potrebbe anche diventare una sorta di Unione europea di secondo livello in cui far entrare tutti coloro che, volenti o nolenti, non aderiscono all'Ue.

Il Regno Unito ospiterà al Blenheim Palace vicino a Oxford il nuovo vertice della Cpe. E secondo diversi funzionari europei e britannici, l'incontro potrebbe essere l'occasione per fissare i termini di un riavvicinamento tra Londra e Bruxelles. È stato proprio Macron in queste ore a far sapere che giovedì, a margine del summit, avrà un "primo colloquio approfondito" con Starmer con l'obiettivo di "ripensare" le relazioni tra le due sponde della Manica. "Abbiamo tutti interessi reciproci nel vedere questo riavvicinamento", hanno riferito fonti vicino all'Eliseo all'agenzia stampa Afp. Ma è chiaro anche che, per quanto meno tese rispetto al periodo di Johnson, le divisioni tra Regno Unito e Ue ci sono ancora e non sono facili da superare.

Starmer, scrive il Financial times, vorrebbe "stabilire un patto di difesa e sicurezza di vasta portata" tra Londra e Bruxelles "e allentare le tensioni commerciali in settori come quello dei prodotti agricoli". Dal canto suo, l'Ue non è disponibile a una relazione in cui il Regno Unito possa usare a suo vantaggio il mercato unico europeo senza fare concessioni sugli aspetti commerciali di maggiore interesse per Bruxelles. Del resto, sul tavolo esistono già degli accordi chiari, quelli post-Brexit, siglati dai predecessori di Starmer e che l'Ue vuole vedere attuati senza esitazioni.