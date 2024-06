Dove finiscono davvero i voti per Conte? Il rebus del gruppo del M5s in Europa

Il Movimento 5 Stelle è in cerca di una famiglia politica europea. A partire da lunedì prossimo, quando le elezioni saranno terminate e i risultati saranno ufficiali, la priorità assoluta del partito guidato da Giuseppe Conte sarà quella di uscire così dal limbo dei Non iscritti, l'equivalente a Strasburgo e Bruxelles del Gruppo misto. L'appartenenza a questo gruppo di fatto rende impossibile aspirare a cariche apicali, come presidenze e vicepresidenze di commissioni, gestire in prima persona file legislativi e riduce notevolmente il tempo di parola che si ha a disposizione in Aula. Insomma condanna a un immobilismo al quale i 5 Stelle non vogliono essere relegati.

Ipotesi Verdi

In questa legislatura sono stati portati avanti diversi tentativi di avvicinamento dei 5 Stelle al gruppo dei Verdi, tentativi che non hanno però avuto successo. Per la prossima legislatura Conte ha promesso una "sorpresa", sostenendo che i 5 Stelle troveranno un accordo con un gruppo del campo "progressista", che però non saranno i socialisti. Chiaramente sono i Verdi, anche questa volta, i primi indiziati.

Con loro però ci sono differenze importanti sulla questione della guerra in Ucraina, con Die Grünen, gli ambientalisti tedeschi che sono azionisti di maggioranza del gruppo (almeno finora), fermi sostenitori del proseguimento a oltranza del supporto bellico all'Ucraina. Si tratta di un tema troppo centrale nel dibattito politico, che renderebbe davvero difficile una convergenza con il Movimento che invece si oppone all'invio di armi.

Ipotesi Sinistra

Un altro possibile scenario che a Bruxelles non viene escluso, è che la casa del Movimento potrebbe essere il gruppo The Left, quello della sinistra radicale, e nel quale siederanno anche eventuali eletti di Sinistra Italiana. Sui temi sociali e anche sull'opposizione alla guerra il gruppo è certamente più vicino al nuovo Movimento, che se lì l'identità ideologica è molto marcata. Tutto dipenderà molto anche dai risultati delle elezioni. I pentastellati negli ultimi sondaggi erano stati dati intorno al 16 per cento, il che vorrebbe dire potenzialmente 14 eurodeputati, una bella squadra e che farebbe gola a molti, sia ai Verdi, dati in calo di consensi, sia alla Sinistra.

Creare un nuovo gruppo

Ma c'è anche chi ipotizza un diverso scenario, più complicato ma non impossibile, e cioè quello della fondazione di un nuovo gruppo, proprio come successe nella prima esperienza del Movimento 5 Stelle a Bruxelles. Quando fu eletta la prima pattuglia di grillini dieci anni fa, nel 2014, questi riuscirono a organizzare un "matrimonio di convenienza", con gli euroscettici britannici dell'Ukip di Nigel Farage. Insieme riuscirono a mettere insieme un gruppo che fu chiamato Efdd, Europa della Libertà e della Democrazia Diretta, e che aveva come leader lo stesso Farage insieme a Davide Borrelli, grillino della prima ora e allora "braccio destro" di Davide Casaleggio, che poi ha rotto con il Movimento (e adesso è iscritto a Fratelli d'Italia dopo essere transitato per + Europa di Emma Bonino).

Alcuni ipotizzano una mossa simile, ma questa volta nel campo "progressista" appunto, seppur un campo progressista un po' sui generis. Il nuovo gruppo potrebbe essere fondato da Sahra Wagenknecht, una delle leader carismatiche della sinistra tedesca, che è da poco uscita dalla Die Linke, per fondare un nuovo partito della sinistra radicale, che però strizza l'occhio a tematiche care alla destra, come la lotta all'immigrazione irregolare ed è ritenuto da molti per questo "rossobruno". L'impresa è difficile ma non impossibile. Per formare un gruppo politico sono necessari almeno 23 deputati da almeno sette Stati membri. Servirebbero quindi altre adesioni e tra i papabili ci sono anche i socialdemocratici slovacchi Smer-Ssd del premier Robert Fico, che dal gruppo socialista sono stati sospesi. All'appello mancherebbero poi altri quattro Paesi.

Le insidie

Ma questa mossa però non risolverebbe i problemi del Movimento, che punta a un maggior coinvolgimento nel processo decisionale europeo. Con ogni probabilità contro un tale gruppo si formerebbe lo stesso 'cordone sanitario' che è stato creato attorno a quello dell'estrema destra di Identità e Democrazia, in cui siede la Lega di Matteo Salvini. È improbabile che deputati additati come "rossobruni" vengano eletti in cariche apicali o che a loro vengano affidate delle direttive. Conte si troverebbe più al centro di polemiche che altro, proprio come successe con l'adesione al gruppo con Farage, nonostante poi i grillini nel 2017 riuscirono nello storico risultato di ottenere una vicepresidenza dell'Aula con Fabio Massimo Castaldo (altro fuoriuscito, che ora ha aderito ad Azione).

Se i 5 Stelle vogliono davvero essere effettivi nel processo decisionale europeo devono solo puntare a entrare nei Verdi. Lì potrebbero avere un vero potere. Certo superare le resistenze degli ecologisti tedeschi non sarà semplice, ma un cattivo risultato di questi ultimi potrebbe aprire la strada a questa possibilità, nonostante resti complicata.