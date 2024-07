Insulti razzisti e minacce di morte: il primo deputato nero tedesco non si ricandiderà

Nel 2013 Karamba Diaby era stato il primo parlamentare di origine africana ad essere eletto in Germania. Il 2 luglio ha annunciato che non si candiderà alle elezioni federali del prossimo anno tra le fila dei socialdemocratici. Rivolgendosi ai colleghi di partito, Diaby ha promesso di rimanere attivo nella Spd in questa fase pre-elettorale. "Non vedo l'ora di avere più tempo per la mia famiglia, i miei amici e il nostro orto", ha aggiunto. La comunicazione arriva poche settimane dopo aver rivelato di aver ricevuto varie lettere improntate all'odio, contenenti insulti razzisti e minacce di morte. Il politico socialdemocratico di 62 anni ha dichiarato di voler trascorrere più tempo con la sua famiglia e di voler fare spazio a politici più giovani, negando che le minacce di morte siano state il motivo principale della sua decisione. Ciò nonostante la stampa tedesca ritiene che abbiano avuto un ruolo, legato anche alla crescita dell'estrema destra in Germania.

Elezione storica

Diaby è nato in Senegal e si è trasferito nell'allora Germania dell'Est nel 1985, conseguendo un dottorato di ricerca in chimica. Nel 2013, insieme a Diaby per i Socialdemocratici (Spd), entrò in parlamento anche Charles M. Huber, anche lui di origine africana ma eletto tra le fila dei cristiano-Democratici (Cdu). Il loro ingresso nel Bundestag venne salutato come storico dai sostenitori dei diritti umani e dell'uguaglianza. Negli ultimi anni Diaby ha invece messo in evidenza un clima sempre più ostile nel Bundestag così come nella società, sottolineando il ruolo negativo del partito di estrema destra Alternativa per la Germania (AfD).

Il ruolo negativo di Afd

"Sentiamo contenuti denigratori e offensivi in Parlamento. Questo stile aggressivo di parlare è un terreno fertile per la violenza e l'aggressione nelle strade", ha sottolineato Diaby parlando al podcast Berlin Playbook del notiziario Politico. "L'odio che l'AfD semina ogni giorno con le sue narrazioni misantropiche si riflette in una concreta violenza psicologica e fisica. Ciò mette a repentaglio la coesione della nostra società. Non possiamo semplicemente accettarlo", ha aggiunto il deputato tedesco. Gli insulti razzisti si moltiplicano da diversi anni. Il suo ufficio di circoscrizione a Halle, nella Sassonia Anhalt, è stato preso di mira da incendi dolosi e sono stati sparati proiettili attraverso la finestra. Alcuni membri dello staff hanno denunciato anche tentativi di ricatto per impedire loro di lavorare per Diaby.