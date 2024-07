"La maggioranza von der Leyen è a trazione verde"

La maggioranza che ha sostenuto la riconferma di Ursula von der Leyen, che si è fondata sull'appoggio dei Verdi "è artefatta e non reggerà", con i popolari che prima hanno criticato il Green Deal, poi hanno permesso agli ecologisti di diventare "ago della bilancia". E invece il Ppe dovrebbe capire che se vuole creare un centrodestra europeo "deve cercare sponde" alla destra dell'emiciclo e abbandonare l'attuale alleanza con la sinistra per creare un vero "centrodestra europeo". Ne è convinto Paolo Borchia, capo delegazione della Lega al Parlamento europeo.

Parlando con Today.it, subito dopo il voto di fiducia che ha visto l'ok a un secondo mandato della popolare tedesca, il leghista accusa le forze di maggioranza, e nello specifico i popolari, di aver tradito la volontà degli elettori, ma anche le loro stesse promesse. "Gli elettori hanno chiesto un cambio di passo, hanno chiesto la discontinuità e il cambiamento, mentre invece se noi guardiamo la piantina dell'emiciclo vediamo che teoricamente i partiti di centrodestra, di destra, conservatori rappresentano la maggioranza dei seggi, mentre purtroppo ci troviamo con una presidente eletta da una maggioranza artefatta, variopinta, eterogenea e che sarà difficile tenere assieme".

Per Borchia "il dato numerico che salta gli occhi è che i Verdi sono stati determinati in queste rielezione e questo ci fa porre molte domande. I popolari nelle ultime settimane hanno messo pesantemente in discussione il Green Deal, nonostante aveva votato ben 34 dei provvedimenti che lo componevano. Insomma in campagna elettorale avevano chiesto una marcia indietro, mentre ora i Verdi sono diventati l'ago della bilancia".

Ursula von der Leyen ha ottenuto la fiducia con 401 voti, che sono teoricamente quelli dell'alleanza tra popolari, liberali e socialisti, ma in realtà ci sono stati più di 50 franchi tiratori, con i Verdi che sono corsi in soccorso della presidente. La Lega siede nei banchi dei Patrioti d'Europa, il mega gruppo promosso dall'ungherese Viktor Orban, con il Rassemblement National di Marine Le Pen e la Lega di Matteo Salvini. Sono la terza forza dell'Aula per numero di deputati, ma contro di loro è stata eretto un cordone sanitario che gli ha impedito di eleggere i due vicepresidenti che gli sarebbero spettati secondo il metodo d'Hont, che suddivide le cariche dell'Aula in base al peso dei gruppi. Lo stesso non è stato fatto con i Conservatori e riformisti di Giorgia Meloni, che hanno ottenuto due vicepresidenze, una delle quali proprio a FdI con Alessandra Sberna.

Di fatto così gli è stata concessa più agibilità politica e nel corso della legislatura potrebbero, insieme anche a Forza Italia (popolari) altro partner di governo della Lega in Italia, provare a coinvolgere il Carroccio (e i Patrioti) nell'approvazione quantomeno di alcuni provvedimenti legislativi. "La collaborazione con tutti, le sponde sono ben accette. Ma non sono l'unico strumento necessario, nel senso che comunque negli ultimi 5 anni abbiamo dimostrato che, nonostante le condizioni a cui la maggioranza ci ha sottoposti, abbiamo avuto un'ottima agibilità politica. Io da coordinatore di commissione Industria sono stato relatore di tre provvedimenti che sono passati tutti a larghissima maggioranza".

La legislatura comunque è lunga, e tutto può ancora succedere ritiene il capo delegazione. "Non so le cose che potrebbero accadere nel corso della legislatura, cinque anni sono lunghi e se guardiamo agli ultimi di cinque anni di cose ne sono successe tante. Non escludiamo nulla". Ma, conclude il leghista, "per i numeri che sono scaturiti oggi penso che se il centrodestra europeo voglia continuare a fare il centrodestra europeo, allora credo che siano loro a dover cercare delle sponde da questa parte".