Solo quattro giorni di lavoro per gli impiegati pubblici: l'idea che fa discutere

Introdurre una settimana "cortissima" di quattro giorni per gli impiegati della pubblica amministrazione. L'idea circola da tempo in Portogallo, dove è già stata testata in circa 40 enti e oggi il primo ministro Luís Montenegro non ha chiuso del tutto la porta alla possibilità di testare più ampiamente quello che finora è stato solo un esperimento. A sfidare Montenegro sul tema nel corso di un'assemblea parlamentare è stato Livre, un partito di orientamento eco-socialista e progressista. Isabel Mendes Lopes, esponente del partito e ingegnere civile di professione, specializzata in trasporti e pianificazione, ha incalzato il primo ministro affinché commentasse i risultati da poco pubblicati di un rapporto sul progetto pilota di quattro giorni settimanali in Portogallo, testato in circa 40 enti. Mendes Lopes ha ricordato che la richiesta di un commento era già stata avanzata al precedente governo, guidato fino a pochi mesi fa dai socialisti del Psd, che avevano però svalutato i risultati trattandosi di valutazioni solo preliminari. Questa volta però i risultati sono definitivi e hanno ribadito i vantaggi di questo modello, che vede migliorare sia i risultati lavorativi che il benessere degli impiegati. Livre ha quindi chiesto al governo se fosse disponibile ad un test prolungato, da attuarsi tra il 2026 e il 2028. A quel punto Montenegro ha ammesso questa possibilità, pur restando sul vago.

Come riferisce il giornale Publico, il primo ministro ha esordito dicendo che approfondirà il suo "pensiero" e la sua "valutazione", scegliendo la preoccupazione per la salute mentale come uno degli argomenti a favore di questo progetto di riduzione del carico di lavoro. Secondo il leader portoghese le strade sono due: o aumentare l'orario di lavoro nei restanti giorni oppure abbinare alla riduzione dell'orario di lavoro una riduzione dello stipendio. Il capo del governo ha anche anticipato che potrebbe essere "difficile renderlo compatibile con tanti potenziali investitori", ma non ha escluso del tutto questa possibilità. Infine ha ammesso che la sperimentazione di questo modello nella pubblica amministrazione sarebbe compatibile con una" difficoltà nel reclutamento" del personale. I quattro giorni lavorativi potrebbero rappresentare un fattore di attrazione, soprattutto per i giovani. Se venisse approvata la decisione del Portogallo, guidato da un governo di centrodestra, andrebbe in direzione opposta rispetto alle Grecia, dove è stato appena deciso che le aziende potranno richiedere ai loro dipendenti un impegno settimanale di 48 ore, che includerebbe anche il sabato. Un scelta bocciata da sindacati ed esperti che parlano di rischi per la sicurezza dei lavoratori.