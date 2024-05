La Polonia non è più un 'paria', chiusa la procedura per violazione dello stato di diritto

La Commissione europea ha chiesto di chiudere definitivamente la procedura contro la Polonia per le accuse di violazione dello stato di diritto. La decisione, che ora attente solo 'ok formale (e scontato) del Consiglio Ue "segna un nuovo capitolo per la Polonia. Dopo più di 6 anni, riteniamo che la procedura dell'articolo 7 possa essere chiusa. Mi congratulo con il primo ministro Donald Tusk e il suo governo per questo importante passo avanti", ha annunciato la presidente dell'esecutivo comunitario, Ursula von der Leyen, su X. "Questo è il risultato del duro lavoro della Polonia e dei determinati sforzi di riforma", ha aggiunto la popolare tedesca.

La procedura dell'articolo 7, che viene attivata per sanzionare un Paese membro in caso di violazione dei valori fondamentali dell'Ue, e che può portare alla sospensione del diritto di voto in Consiglio, era stata avviata nel 2017. Sotto accusa le riforme volute dal partito Diritto e Giustizia (PiS) di Jaroslaw Kaczynski, alleato in Europa con Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni e allora al potere, che erano accusate di aver minato la separazione dei poteri e l'indipendenza dei giudici e dei media.

Oggetto del contendere le misure che impedivano ai giudici di deferire determinate questioni legali alla Corte di giustizia comunitaria, di fatto privandola del suo potere di controllo, sancito dai trattati nonché l'istituzione della nuova "camera disciplinare", considerata un organo di diretto controllo da parte del governo, che si pronunciava sull'indipendenza dei giudici polacchi e che aveva il potere di revocare la loro immunità per far fronte a procedimenti penali. Per l'Europa questo andava contro il principio della separazione dei poteri alla base dell’ordinamento democratico mettendo i magistrati sotto il controllo dell'esecutivo.

Con la vittoria elettorale lo scorso dicembre del popolare Donald Tusk, l'Unione europea e la Polonia hanno iniziato un percorso per porre fine alla disputa che andava avanti da anni. Tusk è una personalità molto rispettata a Bruxelles, dove ha ricoperto anche il delicato ruolo di presidente del Consiglio europeo, e il nuovo premier è riuscito in tempi record a riconquistare la fiducia dell'Ue, nonostante la proposta di riforma del ministro della Giustizia polacco, Adam Bodnar, sia ancora in attesa di approvazione parlamentare.

Per il Paese porre fine alla disputa era fondamentale, perché in ballo c'erano anche 137 miliardi di euro, destinati sia al Pnrr che alla Coesione della nazione, che erano stati congelati da Bruxelles e poi sbloccati in seguito alle trattative. Per questo il governo di Tusk ha presentato in tempi record tutta una serie di riforme per annullare i contestati provvedimenti voluti dai conservatori che lo avevano preceduto.

Adesso la pratica è stata definitivamente archiviata e la Commissione ha ritenuto che "non sussista più un rischio evidente di violazione grave" perché il Paese "ha varato una serie di misure legislative e non legislative per affrontare le preoccupazioni sull'indipendenza del sistema giudiziario, ha riconosciuto il primato del diritto comunitario e si è impegnata ad attuare tutte le sentenze della Corte di giustizia dell'Unione Europea e della Corte europea dei diritti dell'uomo in materia di stato di diritto, compresa l'indipendenza della magistratura", si legge in una nota dell'esecutivo comunitario.

La decisione della Commissione sarà presentata ai ministri dei 27 al Consiglio Affari Generali del 21 maggio, quando i Paesi membri potranno presentare le loro osservazioni. Già a febbraio Bruxelles aveva annunciato lo sblocco dei fondi europei che erano stati precedentemente congelati a causa delle controverse riforme attuate dal governo PiS. Ciò ha aperto la strada a pagamenti per oltre 136 miliardi di euro da qui al 2027.

Dopo il ritiro della Polonia, l'Ungheria di Viktor Orban sarà l'unico Stato membro soggetto alla procedura di cui all'articolo 7, sempre per supposte violazioni dello stato di diritto. Tuttavia, un altro Paese sta sollevando preoccupazioni all'interno dell'Ue: la Slovacchia del primo ministro Robert Fico, salito al potere nell'ottobre 2023. In particolare, la Commissione europea ha condannato l'abolizione di una procura specializzata che monitorava i casi di corruzione ad alto livello. La commissaria per i Valori e la Trasparenza, Vera Jourova, ha avvertito a gennaio che l'Ue potrebbe imporre sanzioni finanziarie contro il Paese se non sarà garantita la protezione dalla corruzione.