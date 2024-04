La Polonia pronta ad accogliere armi nucleari sul proprio territorio

La Polonia è pronta a ospitare armi nucleari sul suo territorio se la Nato, di cui fa parte, glielo chiedesse. "Se i nostri alleati decidessero di schierare armi nucleari nel quadro della condivisione nucleare sul nostro territorio per rafforzare la sicurezza del fianco orientale della Nato, siamo pronti a farlo", ha dichiarato il presidente polacco Andrzej Duda al quotidiano online Fakt.

La dichiarazione arriva dopo che Mosca ha dispiegato nuove armi nucleari. "La Russia sta militarizzando sempre più il distretto di Königsberg. Recentemente ha trasferito le sue armi nucleari in Bielorussia", ha spiegato il presidente. La Polonia è uno dei Paesi che costituiscono il fianco orientale della Nato e si trova al confine con la Russia, con cui ha sempre avuto relazioni più che tese.

Dopo lo scoppio della guerra in Ucraina, la Polonia aveva già fatto presente agli Stati Uniti la disponibilità a ospitare armi nucleari sul suo territorio se necessario. "Il problema, innanzitutto, è che non abbiamo armi nucleari. Non c'è alcuna indicazione che ne saremo in possesso nel prossimo futuro. Ma c'è sempre la possibilità di partecipare alla condivisione nucleare", aveva dichiarato Duda circa due anni fa secondo quanto riporta Euractiv.

Ma che cos'è la condivisione nucleare? Avviato negli anni Cinquanta, il programma della Nato fu creato nell'ambito della Guerra fredda. In caso di guerra contro l'Unione sovietica, le forze armate dei Paesi parte del programma avrebbero potuto usare le armi nucleari sul loro territorio con il permesso del governo statunitense, l'unico che le aveva condivise. I Paesi parte del progetto devono consultarsi regolarmente e prendere decisioni comuni sulla politica nucleare, nonché sulla manutenzione e sulle attrezzature tecniche necessarie all'uso delle armi, compresi gli aerei da combattimento in grado di trasportare testate. Attualmente, solo tre membri dell'Alleanza difensiva possiedono armi nucleari, cioè Regno Unito, Francia, e Stati Uniti. L'Italia è tra gli Stati che ospitano le testate nucleari Usa: circa 100 ordigni sono attualmente custoditi nelle basi militari di Ghedi (Bs) e Aviano (Pn).