"Meloni? Sta facendo un casino totale"

Non usa mezzi termini Pina Picierno, la neo-rieletta vicepresidente dell'Europarlamento in quota Pd, nell'attaccare l'operato in Europa del governo italiano, in particolare nei negoziati per la nomina di Ursula von der Leyen a presidente della Commissione. "Cosa farà Giorgia Meloni, cosa sta facendo, è sotto gli occhi di tutti: un casino totale", ha dichiarato l'eurodeputata dem ai cronisti ai margini dei lavori della prima sessione plenaria della decima legislatura, in corso a Strasburgo.

"Mi pare che tutte le contraddizioni che a casa (i membri di Fratelli d'Italia, ndr) provano a nascondere qui esplodono con una eco importante", ha aggiunto. Poi l'affondo: "Mi sembrano in confusione totale: lo hanno dimostrato in queste ore e in questi giorni", al punto che "una serie di figuracce non edificanti sono state già fatte".

Il riferimento, non esplicito ma difficilmente fraintendibile, è al modo in cui la premier italiana Giorgia Meloni sta conducendo l'importante partita in Ue a seguito delle elezioni europee dello scorso giugno. La leader del governo non ha ancora espresso una posizione coerente sul bis della presidente uscente della Commissione, Ursula von der Leyen, il che a sua volta ha delle ricadute sulla nomina del membro italiano del prossimo Collegio al Berlaymont.

Al Consiglio europeo di fine giugno Meloni si è astenuta sulla Spitzenkandidatin dei Popolari, ma stando alle voci circolate nelle ultime ore la delegazione di FdI all'Eurocamera voterà compattamente la fiducia a von der Leyen domani (18 luglio). Ora, i meloniani non hanno ancora sciolto ufficialmente le riserve sulla politica tedesca, ma il fatto che ieri abbiano ottenuto una seconda vicepresidenza dell'Aula per Antonella Sberna sembrerebbe indicare che il loro voto può essere a questo punto dato per garantito.

Tra chi offrirà il proprio supporto alla riconferma di von der Leyen, ha assicurato Picierno, ci sono sicuramente i socialdemocratici dell'S&D. C'è stato con la presidente uscente "uno scambio molto convincente, che ha convinto il Pd e anche la famiglia socialista", ha detto, dunque ci sono "tutte le condizioni per esprimere un voto positivo". "C'è stato un dialogo molto aperto, molto costruttivo anche all'interno del gruppo", ha aggiunto parlando ai giornalisti. "La presidente von der Leyen ha aperto in maniera convincente a molte richieste che arrivavano dalla delegazione del Partito democratico" così come "a tanti temi posti anche dalla famiglia socialista".

Niente franchi tiratori dalla delegazione dem, ha assicurato, mentre all'interno del gruppo socialista potrebbero emergere "alcune distinzioni" che, ha sottolineato, sono "fisiologiche" per una forza parlamentare di queste dimensioni. Una pattuglia, quella del Pd, che resta ancora senza un capodelegazione a oltre un mese dalle elezioni europee: una situazione su cui "stiamo discutendo in queste ore", si è schernita la vicepresidente Picierno, promettendo che presto "arriveranno tutte le decisioni che devono essere prese".

Ma nonostante quella del Pd sia la delegazione più grossa all'interno dei Socialisti, non ha reclamato per sé la presidenza del gruppo, che è stata riconfermata alla spagnola Iratxe García Pérez. È vero che non si tratta di una regola scritta, ma è prassi che il capogruppo socialista in Aula provenga dal partito nazionale con più eletti. Invece, "il Partito democratico ha anteposto l'unità del gruppo a quelle che potevano sembrare legittime richieste: andremo avanti così", ha dichiarato, anticipando che "non dovrebbe essere un italiano nella seconda parte della legislatura a guidare il Parlamento europeo", smentendo così un'ipotesi che circola da tempo nei corridoi di Bruxelles.