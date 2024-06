Perché nella Germania dell'Est cresce l'estrema destra (ma anche la sinistra)

Il leader della Germania dell'Est socialista, Erich Honecker, nel gennaio 1989 pronosticò che il Muro di Berlino sarebbe stato in piedi "tra 50 e anche tra 100 anni". Quello fisico, di muro, fu abbattuto solo 10 mesi dopo le sue parole, ma le sue previsioni in qualche modo di sono rivelate giuste. La Germania sembra ancora essere divisa da una barriera invisibile, che separa l'Est dall'Ovest. E questa divisione è tornato evidente con le elezioni europee, che hanno segnato un disastro per il governo di Olaf Scholz e la vittoria da una parte dei popolari della Cdu, e dall'altra dell'estrema destra Alternativa per la Germania (Alternative fur Deutschland - Afd). Da una parte e dall'altra in senso praticamente letterale, visto che nelle urne i primi hanno conquistato l'Ovest e i secondi sono dilagati nell'Est, spopolando nei cinque Lander orientali con un ottimo 29,2%. A livello federale si sono fermati al 15,9%, comunque più della Spd del cancelliere Scholz.

L'AfD nacque nel 2013 come partito euroscettico e di destra ma inizialmente relativamente moderato. L'anno dopo la formazione riuscì a entrare al Parlamento europeo e fu accolto nel gruppo dei conservatori Ecr, che ora è guidato da FdI e Giorgia Meloni ma che all'epoca era il regno dei Tory britannici. Col tempo il partito si è spostato si posizioni sempre più radicali, alimentando una retorica anti immigrati e anti islam, e venendo accusato di aver contribuito all'aumento delle violenze razziste e antisemite nella nazione. L'AfD è diventato così radicale che dall'Ecr è prima passato nei banchi di Identità e Democrazia, con la Lega e il Rassemblement National di Marine Le Pen, per poi essere addirittura cacciato anche da questo gruppo.

Ma i consensi in Germania sono invece aumentati, soprattutto dopo che il partito ha unito alle battaglie contro l'immigrazione incontrollata anche la critica al sostegno militare all'Ucraina. Ed è stato soprattutto nell'Est che AfD, ora guidato da Alice Weidel e Tino Chrupalla, ha trovato terreno fertile per la sua propaganda.

Bocciatura del governo

"Il risultato elettorale è stato un disastro per la coalizione di governo e può essere inteso come un voto di protesta contro l'esecutivo. Il suo operato è considerato scarso da gran parte della popolazione, ma la migrazione e la sicurezza interna sono stati i temi chiave per molti elettori dell'AfD. La politica migratoria accogliente del governo è vista in modo sempre più negativo, soprattutto dopo il recente attacco a un poliziotto tedesco da parte di un migrante afghano. Il sostegno dell'AfD di estrema destra è quindi principalmente il risultato di questa insoddisfazione", spiega a Today.it Johannes Greubel, Senior Policy Analyst dell'European Policy Center (Epc), un think tank di Bruxelles.

Il successo dell'AfD non sarebbe quindi dovuto (solo) a uno spostamento a destra della società nel suo complesso, e questo sarebbe dimostrato dal fatto che "il centro ha tenuto, la Cdu (il partito un tempo di Angela Merkel, ndr) è andato molto bene, superando il 30%. Ma bisogna ammettere che le frange estreme sicuramente hanno fatto meglio del previsto, soprattutto nell'Est", ci dice Sudha David-Wilp, capo dell'ufficio di Berlino del think tank statunitense German Marshall Fund (Gmf).

La divisione Est-Ovest

L'Est del Paese è da sempre il cuore dei movimenti anti-establishment. I tedeschi dell'Est, soprannominati Ossis, sono solo il 16,7% degli 82,8 milioni di abitanti della nazione, e si sentono da una parte discriminati da quelli dell'Ovest, i Wessis, e dall'altra trascurati dal governo di Berlino. "Nell'Est c'è la sensazione di essere in una regione rimasta indietro. Anche se in quelle regioni vengono investiti molti soldi ad esempio nelle infrastrutture, si può dire che le stazioni ferroviarie sono molto più belle. Ma c'è ancora questa sensazione di arretratezza, le persone si sentono un po' abbandonate", racconta David-Wilp.

E così nel tempo tra Ossis e Wessis si è creato una sorta di antagonismo, un po' come tra il nord e il sud dell'Italia, con gli Ossis che sono considerati come una deviazione dalla norma della Germania. E in questa situazione il loro senso di appartenenza si è rafforzato e secondo un sondaggio dell'anno scorso, il 40% delle persone dell'est si identificano come "tedeschi dell'est", non come tedeschi tout court. Ma se le differenze di carattere possono forse essere immaginarie, quelle economiche sembrano invece essere reali: secondo i dati del 2021, i tedeschi dell'est hanno ancora l'11% in meno di reddito disponibile rispetto ai loro compatrioti occidentali ed ereditano solo la metà della ricchezza.

Bastione della sinistra

E non è un caso quindi che l'est sia storicamente un bastione della sinistra radicale Die Linke, il partito che è in qualche modo l'erede del Partito Socialista Unificato di Germania, la formazione al potere ai tempi del comunismo. Ma adesso con la Die Linke che è scesa al 2,7% è esploso, soprattutto nell'Est, il consenso alla nuova lista della sinistra: l'Alleanza Sahra Wagenknecht (Bündnis Sahra Wagenknecht - Bsw). Quest'ultima, nata da una scissione della Die Linke, ha avuto successo unendo ai temi economici classici della sinistra anche la critica all'immigrazione incontrollata, riuscendo a raccogliere così il 6,2% dei voti a livello nazionale, nonostante sia stata fondata solo sei mesi fa.

Il movimento, guidato dalla carismatica leader Sahra Wagenknecht, da cui l'alleanza prende il nome, è arrivato al 13,8% dei voti nei Lander orientali, diventando il terzo partito dietro la Cdu e l'AfD. "La Bsw pure è cresciuta in modo significativo grazie a posizioni filo-russe e anti-migrazione. Ma il suo sostegno ha ragioni diverse, principalmente legate alla crisi del partito Die Linke, che è tradizionalmente più forte nella parte orientale della Germania, il che spiega perché anche il Bsw è forte lì", afferma Greubel.

La guerra in Ucraina

Sia l'AfD che la Bsw sono unite nella critica al sostegno all'Ucraina, che ritengono sbagliato dal punto di vista geopolitico ma anche economico, con i prezzi dell'energia che erano molto più bassi quando il gas arrivava comodamente da Mosca attraverso i gasdotti. I deputati di entrambi i partiti hanno disertato il Bundestag durante il discorso di Volodymyr Zelensky questa settimana (11 giugno). "Nella Germania dell'Est ha fatto più presa la narrativa secondo cui la Russia sia stata forzata a entrare in guerra dalle mosse della Nato, e questo ha avuto un ruolo" nella crescita dei consensi verso i due partito, "così come il fatto che in questa parte della nazione ci sia un maggiore afflusso di immigrati", ritiene David-Wilp.

Il ruolo dei giovani

E la crescita dell'AfD sarebbe dovuta anche a un maggiore sostegno dei giovani, con i ragazzi tra i 16 e i 24 anni che avrebbero premiato i candidati di estrema destra col 16% dei voti, con un incremento rispetto alle passate elezioni dell'11%. Allo stesso tempo sono stati puniti severamente i Verdi, che sono passati dal 23% di cinque anni fa tra i giovani all'11%. La presenza nel governo "a semaforo" (socialisti, liberali e verdi) guidato da Scholz, e le decisione prese da quest'ultimo hanno portato a un'emorragia di consensi per gli ambientalisti, che non sono visti più come una forza radicale di cambiamento, ma ormai asservita all'establishment.

Secondo l'analista dell'Epc Greubel, "il risultato delle elezioni mostra che c'è una gioventù molto polarizzata in Germania. Da un lato, molti giovani elettori hanno sostenuto i partiti pro-europei e i partiti ambientalisti, o le piccole formazioni come Volt. D'altro canto, molti giovani elettori hanno sostenuto anche l'AfD, insoddisfatti dell'attuale governo. E le campagna sui social di quest'ultimo hanno avuto un ruolo centrale in questo successo".

Forza di opposizione

Ed essere all'opposizione ha aiutato l'AfD sia all'Est che tra i giovani. Sia Greubel che David-Wilp concordano però sul farro che all'AfD manchi una reale proposta di governo, e che il suo consenso si basi su una propaganda tipica da opposizione. "AfD non fornisce risposte convincenti ai problemi del Paese. Quello verso di loro è principalmente un voto di protesta e i sondaggi post-elettorali hanno mostrato che per gran parte di coloro che hanno votato l'estrema destra, il partito non è stato scelto per le sue proposte politiche", si dice convinto Greubel.