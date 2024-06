Zelensky rilancia dopo il nuovo patto di sicurezza con l'Europa : "Anche la Bielorussia nell'Ue"

La settimana europea dell'Ucraina, iniziata a Lussemburgo con l'avvio ufficiale dei negoziati di adesione al blocco, è continuata al summit dei leader dei Ventisette in corso a Bruxelles. Il presidente Volodymyr Zelensky è arrivato nella capitale belga, blindata per il Consiglio europeo, dove ha firmato un accordo con cui l'Ue si è impegnata a fornire delle garanzie di sicurezza all'ex repubblica sovietica nel caso di una nuova aggressione futura.

"Vi ringrazio per l'apertura dei negoziati di adesione, l'Ucraina è pronta ad affrontare tutti i passaggi dell'allargamento", ha dichiarato il presidente ucraino rivolgendosi ai capi di Stato e di governo riuniti al Palazzo Europa. Il riferimento è alla prima conferenza intergovernativa (Cig) tra il suo Paese e l'Ue, lanciata in Lussemburgo martedì scorso (25 giugno): un passaggio formale che segna ufficialmente l'inizio dei negoziati di Kiev per entrare nel club europeo, che lo stesso Zelensky ha definito "un passo storico".

Il leader ucraino ha aggiunto che quella di oggi è una scelta che sta "dal lato giusto della storia", e ha ribadito che l'Unione dovrà presto accogliere oltre al suo Paese anche la Moldova (che ha avviato i negoziati martedì insieme all'Ucraina), i Balcani occidentali e la Georgia. "E pure la Bielorussia in futuro dovrebbe entrare a far parte dell'Europa unita", ha concluso.

L'accordo di sicurezza siglato da Zelensky e dai vertici Ue (Charles Michel per il Consiglio europeo e Ursula von der Leyen per la Commissione) dovrebbe permettere a Kiev di passare all'incasso di aiuti militari per circa cinque miliardi di euro. Il documento parla dell'erogazione di cinque miliardi entro la fine del 2024, da incanalare in un fondo speciale per gli aiuti militari al Paese aggredito. Dopodiché, potrebbero essere sborsate somme aggiuntive, se del caso, fino al 2027, quando scadrà l'attuale periodo di bilancio comunitario.

Il testo prevede che, in caso di "futura aggressione", l'Ue e l'Ucraina si consulteranno entro 24 ore per esaminare le esigenze di Kiev e "determinare rapidamente" i passi successivi. Tra le attività in cui i Ventisette si sarebbero impegnati a sostenere lo sforzo ucraino ci sono vari ambiti della politica di difesa, tra cui la fornitura di armi, l'addestramento militare, la cooperazione industriale e lo sminamento del territorio.

"Per la prima volta, questo accordo sancirà l'impegno di tutti i 27 Stati membri a fornire all'Ucraina un sostegno sostanziale, indipendentemente da qualsiasi cambiamento istituzionale interno", ha dichiarato il presidente. "Ogni passo che compiamo ci avvicina al nostro obiettivo storico di pace e prosperità nella nostra casa comune europea", ha aggiunto. Gli impegni presi oggi rimarranno validi finché il Paese avrà terminato il proprio percorso di adesione al blocco, e verranno rivisti al massimo tra dieci anni.

Oltre a quello con l'intero blocco, l'Ucraina ha stipulato oggi accordi bilaterali anche con Lituania ed Estonia. Che si vanno ad aggiungere agli altri 17 firmati con altrettanti alleati, tra cui Stati Uniti, Regno Unito, Francia, Germania, Giappone e Italia.

Secondo Zelensky, tuttavia, "la pressione attuale sulla Russia non è sufficiente. Voglio quindi chiedere sostegno militare: artiglieria, munizioni. E il mantenimento di tutte le promesse non solo per proteggere le vite ma anche per distruggere l'illusione che (i russi, ndr) possano ottenere qualcosa con la guerra". "Il finanziamento e' molto importante", ha continuato, chiedendo ai suoi omonimi del blocco di adoperarsi per fare in modo "che ogni pacchetto annunciato arrivi sul campo di battaglia il prima possibile, per favore il prima possibile".