Il "matrimonio" tra Orban e Le Pen mette pressione su Meloni in Europa

Dalla sconfitta al secondo turno delle elezioni legislative in Francia alla guida del nuovo gruppo della destra sovranista europea. Il Rassemblement national (Rn) di Marine Le Pen e Jordan Bardella passerà nelle prossime ore ai Patrioti d'Europa, l'alleanza lanciata dal premier ungherese Viktor Orban che strizza l'occhio a Donald Trump (e alla Russia di Vladimir Putin) e che mira a diventare la prima forza d'opposizione al Parlamento europeo. Il passaggio non è stata ancora formalizzato ma è questione di ore. La conferma indiretta è arrivata dall'annuncio di Matteo Salvini, che sui social ha confermato la dissoluzione dell'attuale gruppo sovranista del Carroccio e di Le Pen (Identità e democrazia, Id) e il passaggio dei suoi eurodeputati ai Patrioti.

La 'fusione' tra Id e il nuovo gruppo di Orban era oramai nell'aria da settimane. L'unico dubbio riguardava l'esito delle elezioni anticipate in Francia: un eventuale successo di Rn avrebbe potuto spingere Le Pen a evitare l'abbraccio in Europa con il premier ungherese, mostrando un volto più moderato per lanciare il suo braccio destro Bardella verso la poltrona di premier. La sconfitta al secondo turno ha fattio cadere gli ultimi indugi, e già domenica, subito dopo la chiusura delle urne e la pubblicazione dei primi exit poll, lo stesso Bardella aveva fatto intendere che il passaggio ai Patrioti era ormai prossimo: "Finalmente, a partire da domani (luendì 8 luglio, ndr), i nostri membri del Parlamento europeo svolgeranno pienamente il loro ruolo in un grande gruppo che influenzerà l'equilibrio di potere in Europa, per rifiutare di essere inondati dai migranti, dall'ambientalismo punitivo e dalla confisca della nostra sovranità".

Con i suoi 30 eurodeputati, il partito di Bardella sarà di gran lunga la prima forza dei Patrioti. Il gruppo dovrebbe contare 79 parlamentari in tutto: oltre ai già citati francesi di Rn, e tolti i piccoli partiti o i singoli deputati, ci sono gli 11 di Fidesz (il partito ungherese di Orban), gli 8 della Lega, i 7 di Ano (il partito ceco fuoriuscito dai liberali di Renew) e i 6 a testa degli olandesi del Pvv di Geert Wilders, degli austriaci dell'Fpo e degli spagnoli di Vox. Quest'ultimi, dopo l'addio a sorpresa al gruppo dei conservatori Ecr, guidato da FdI e Giorgia Meloni, potrebbero far diventare i Patrioti il primo gruppo di destra nell'Eurocamera, scavalcando proprio l'Ecr.

Stando a quanto emerso finora, i conservatori dovrebbero avere 78 parlamentari, uno in meno dei Patrioti. Il derby a destra è iniziato, anche se i diretti interessati giurano che tra l'Ecr e il nuovo gruppo ci sarà una proficua collaborazione senza astio di sorta. In realtà, come emerso all'ultima riunione dell'ormai ex gruppo Id, l'intento di Le Pen, Orban e Salvini è mettere pressione sui conservatori per evitare che Meloni porti i suoi nelle braccia del Ppe e di Ursula von der Leyen. Meno probabile appare al momento una fusione tra i due gruppi.

Di sicuro, i Patrioti dovranno fare i conti con un cordone sanitario che potrebbe escluderli dalle nomine di peso all'interno del Parlamento europeo, mentre Ecr dovrebbe contare sia su una rappresentanza in Commissione Ue (il commissario ceco nominato dal premier Petr Fiala e quello nominato da Meloni), sia su incarichi importanti nell'Eurocamera. Proprio sul giro di poltrone a Strasburgo potrebbe misurarsi il rapporto tra conservatori e patrioti, con i secondi che potrebbero cercare nell'Ecr una sponda per aggirare il cordone.

Sempre a destra, si attende di capire il destino dell'Afd, il partito tedesco estromesso da Id su decisione di Le Pen: secondo le voci che circolano a Bruxelles, l'Afd potrebbe formare un nuovo gruppo aggregando tutti quei deputati che a destra non hanno trovato ancora una casa. Più difficile, ma non impossibile, è per loro l'ingresso nei Patrioti.