Ecco i partiti italiani che non voteranno Ursula von der Leyen

Giovedì prossimo a Strasburgo si voterà per la riconferma della presidente Ursula von der Leyen alla guida della Commissione Europea. Salvo sorprese l'esito della votazione è abbastanza scontato, perché la coalizione che sostiene il "bis", composta da Popolari, Socialisti e Liberali, gode di un'ampia maggioranza a prova di "franchi tiratori", una maggioranza che potrebbe addirittura crescere se dovesse arrivare in extramis anche il sostegno dei verdi che in queste ore stanno trattando e sono sponsorizzati dal Pse.

A Strasburgo torna l'asse giallo-verde

Si vanno delineando, senza troppe sorprese, anche le posizioni dei partiti italiani che in Europa, come spesso accade, prendono posizioni diverse "rompendo le righe" delle coalizioni nazionali. A votare contro von der Leyen saranno sicuramente la Lega di Matteo Salvini e il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte. Il capodelegazione leghista, Paolo Borchia, ha confermato che il partito confermerà il "no", in continuità con quanto fatto nel 2019: "Il nostro - spiega - sarà un voto negativo, non per la persona ma per il progetto politico. Mi risulta difficile capire come mai ci si orienti verso una Commissione di centrosinistra: mi sembra che la Commissione non rispetti le indicazioni degli elettori. È la bocciatura di un progetto politico". E ancora: "La "retromarcia tardiva rispetto ad alcuni aspetti controversi del Green Deal, come le politiche agricole, non rende credibile il progetto di von der Leyen".

In realtà la posizione della Lega è la più scontata di tutte, perché il Carroccio ha aderito al neonato gruppo dei "Patrioti per l'Europa" creato da Viktor Orban, che si è formato proprio per guidare l'opposizione alla maggioranza che si è formata nell'Europarlamento. Nel 2019 i voti del Movimento 5 Stelle risultarono decisivi per l'elezione della presidente della Commissione, ma oggi lo scenario è cambiato; il partito di Conte ha aderito al gruppo della sinistra che voterà contro il secondo mandato.

Cosa farà Giorgia Meloni?

A favore voteranno sicuramente Forza Italia di Antonio Tajani, che rappresenta l'Italia nel Ppe e il Partito Democratico di Elly Schlein, che conta la delegazione più numerosa nel Pse: "Stiamo avendo uno scambio di vedute con von der Leyen e non procediamo senza essere pienamente convinti, ma le premesse sono buone", ha dichiarato il capodelegazione dem Brando Benifei, che ha poi aggiunto: "Serve chiarezza su alcuni punti come l'agenda sociale, la politica di coesione e lo Stato di diritto". Se la trattativa con i Verdi Europei dovesse andare a buon fine, anche Europa Verde potrebbe entrare in maggioranza: "Alcune risposte sono soddisfacenti, ma von der Leyen non ha praticamente affrontato il tema della guerra tra Russia e Ucraina e le stragi della guerra in Medio Oriente" ha spiegato Ignazio Marino, neo-eletto eurodeputato nel gruppo dei Greens per Alleanza Verdi e Sinistra.

La vera incognita è Fratelli d'Italia: il partito della premier Giorgia Meloni al momento è orientato per un "no", ma le pressioni esercitate da Antonio Tajani in qqueste ore sono molto forti. Il ministro degli Esteri e vicepremier sta cercando di convincere gli alleati che un voto negativo sarebbe dannoso per il Paese che rischierebbe l'isolamento. L'incontro decisivo è previsto per martedì e solo allora si saprà se il gruppo dei Conservatori Europei (Ecr) entrerà in maggioranza oppure no. Resta in piedi l'ipotesi di una "non belligeranza" che si potrebbe tradurre con un'astensione. Molto dipenderà dalle trattative sui commissari e quello che spetterà all'Italia.