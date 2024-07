Come si creano e come funzionano i gruppi politici al Parlamento europeo

Spesso sentiamo parlare dei gruppi politici all'interno dell'Aula di Strasburgo, e a maggior ragione dopo le elezioni europee. Ma quanti sono, come si costituiscono, come funzionano, che regole devono seguire e che poteri hanno questi gruppi parlamentari? Cerchiamo di fare un po' di chiarezza.

Cosa sono i gruppi parlamentari?

A Strasburgo, gli eurodeputati non si raggruppano in base all'affiliazione nazionale bensì all'appartenenza politica. Così, gli eletti di tutti gli Stati membri che si riconoscono nella medesima ideologia politica, e che sono affiliati alla stessa famiglia paneuropea, si siedono insieme sui banchi dell'emiciclo.

Normalmente, i gruppi in Aula ricalcano appunto i partiti politici europei, ma non c'è sempre una sovrapposizione perfetta tra queste due entità. Mentre i partiti paneuropei sono organizzazioni "ombrello" che accolgono al loro interno un gran numero di partiti nazionali (sia dei Ventisette che di alcuni Paesi extra-Ue, spesso in qualità di osservatori) ma non sono generalmente organizzate con una rigida gerarchia, i gruppi parlamentari sono invece strutturati in maniera più verticale. Questo perché sono i gruppi dell'emiciclo, e non i partiti paneuropei, i veri soggetti istituzionali che plasmano l'azione politica del Parlamento: sono essenziali per costruire le maggioranze e per organizzare, coordinare e sostenere le attività dei loro membri.

Come si formano e quanti sono i gruppi politici?

Stando al regolamento dell'Eurocamera, per formare un gruppo a Strasburgo sono necessari almeno 23 eurodeputati provenienti da almeno un quarto degli Stati membri – quindi, al momento, da almeno sette Paesi su 27. Il numero dei gruppi in Aula è variato nel tempo, oscillando tra un minimo di sette ad un massimo di dieci (questo picco è stato raggiunto solo nella terza legislatura dal 1989 al 1994).

Nella nona legislatura (2019-2024) erano sette: quello del Partito popolare europeo (Ppe) nell'emiciclo uscente aveva 176 deputati sui 705 totali, quello dell'Alleanza progressista dei socialisti e democratici (S&D, 139 seggi), quello dei liberali di Renew Europe (Renew, 102 eletti), quello dei Verdi e dell'Alleanza libera europea (Verdi/Ale, 71 deputati), quello dei Conservatori e riformisti europei (Ecr, 69 seggi), quello di Identità e democrazia (Id, 49 parlamentari), quello della Sinistra (The Left – Gue/Ngl, con 37 eletti).

A questi si devono aggiungere gli eletti che non appartengono a nessun gruppo politico, e che si chiamano per questo "non-iscritti" (Ni): sono singoli deputati o intere delegazioni che non hanno voluto (o potuto) affiliarsi ai gruppi esistenti oppure che sono stati espulsi (o sono fuoriusciti) da questi ultimi.

Dopo le europee dello scorso 6-9 giugno, tra non-iscritti e nuovi membri (cioè deputati di partiti che non erano mai stati presenti a Strasburgo) si contano 89 eletti: questo numero è destinato a ridursi nelle prossime settimane, a mano a mano che i gruppi esistenti andranno a "pescare" nuovi parlamentari da questo bacino, e potrebbe pure darsi il caso che cambi l'attuale configurazione dei gruppi nell'Aula, con la nascita di nuovi gruppi (o la dissoluzione di qualcuno esistente).

I vantaggi di appartenere a un gruppo

Concretamente, appartenere a un gruppo politico, soprattutto se di grosse dimensioni, comporta una serie di vantaggi per i deputati. Anzitutto, aumentano le chances di ottenere incarichi di varia importanza nell'organizzazione dell'Aula: dall'ufficio di presidenza (composto da un presidente, 14 vicepresidenti e cinque questori, tutti eletti per un mandato di due anni e mezzo) e la Conferenza dei presidenti (l'organo responsabile dell'agenda di lavoro del Parlamento, composto dal presidente dell'Aula e dai capigruppo) alle commissioni e alle delegazioni parlamentari, passando per i ruoli di relatore per i dossier legislativi (più importante è un file, più ambito è questo incarico).

Inoltre, durante i dibattiti in emiciclo ai membri dei gruppi viene accordato un tempo di parola proporzionale alla dimensione dei gruppi (con più tempo destinato ai deputati di quelli più nutriti). Anche semplicemente fare una richiesta per mettere in agenda una discussione straordinaria è molto più facile per chi è affiliato ad un gruppo che non per i non-iscritti.

Infine, ci sono una serie di vantaggi prettamente finanziari. Il finanziamento dei gruppi e dei non-iscritti avviene attraverso il bilancio del Parlamento, e le decisioni in merito spettano al bureau dell'Aula. Per l'anno fiscale 2024, l'Eurocamera ha a disposizione 67,5 miliardi di euro: questi devono coprire tanto le spese amministrative e operative dei gruppi politici e dei non-iscritti (personale e altre attività parlamentari) quanto le spese per le attività politiche e di informazione.

L'ufficio di presidenza stabilisce entro il primo gennaio di ogni anno fiscale il bilancio per i 12 mesi successivi, sulla base del numero di membri di ciascun gruppo (e dei non-iscritti) e a partire dalla proposta dei capigruppo. Le segreterie dei gruppi sono le sole responsabili della gestione di questi fondi, mentre il segretariato del Parlamento verifica le spese dei non-iscritti.