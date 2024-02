Strasburgo condanna la risposta "sproporzionata" di Israele e chiede il cessate il fuoco a Gaza

Il Parlamento europeo ha condannato "la risposta sproporzionata dell'esercito israeliano" in corso nella Striscia di Gaza, che "ha causato un numero di vittime civili senza precedenti", e chiesto "un cessate il fuoco permanente per poter fornire aiuti ai civili nella Striscia". La richiesta è contenuta in una risoluzione sulla politica di difesa e sicurezza dell'Unione europea, approvata ieri sera (mercoledì 28 febbraio) in Plenaria con 338 voti a favore, 86 contrari e 122 astensioni.

La risoluzione, che condanna "nel modo più forte possibile" anche gli attacchi terroristici di Hamas del 7 ottobre e chiede il rilascio immediato e senza condizioni di tutti gli ostaggi, pur riconoscendo il diritto di Israele a difendersi, sostiene anche che "tutte le parti in conflitto devono distinguere tra combattenti e civili in ogni momento, che gli attacchi devono essere diretti solo a obiettivi militari e che i civili e le infrastrutture civili non devono essere presi di mira negli attacchi".

"Vittoria della solidarietà. Per la prima volta il Parlamento europeo ha chiesto un cessate il fuoco immediato e permanente a Gaza", ha esultato su X il gruppo The Left, autore dell'emendamento che ha portato all'inserimento della richiesta. "Dobbiamo mantenere la pressione nelle strade e nelle istituzioni", ha continuato il gruppo della sinistra radicale. La richiesta di cessate il fuoco non è ancora stata fatta propria dal Consiglio europeo, anche se ormai 26 Stati membri su 27 la sostengono, ad eccezione dell'Ungheria di Viktor Orban, che sta bloccando una richiesta dell'Ue in quel senso, in quanto in politica estera è necessaria in Consiglio l'unanimità.

Victory for solidarity.



For the first time the European Parliament has called for immediate & permanent ceasefire in Gaza following Left amendments.



We must maintain the pressure on the streets & in the institutions. #CeasefireNOW #StoptheGenocideNow pic.twitter.com/aXj0DSlIiB — The Left in the European Parliament (@Left_EU) February 28, 2024

Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha dichiarato lunedì scorso di sperare che un cessate il fuoco a Gaza venga concordato entro lunedì prossimo, il quattro marzo, a seguito dei negoziati in Qatar volti anche alla liberazione degli ostaggi. Hamas sta valutando una proposta, concordata da Tel Aviv durante i colloqui con i mediatori a Parigi la scorsa settimana, per uno stop ai combattimenti di 40 giorni, che sarebbe la prima tregua prolungata della guerra che dura da cinque mesi. Le truppe israeliane si ritirerebbero dalle aree popolate ma la milizia islamica insiste sulla necessità di una fine permanente della guerra e sul ritiro israeliano.

La guerra è iniziata il 7 ottobre quando i militanti del gruppo islamista Hamas, che gestisce Gaza dal 2007, hanno attaccato il sud di Israele, uccidendo circa 1.200 persone e prendendone 253 in ostaggio. Giurando di distruggere Hamas, Israele ha risposto con un attacco aereo e di terra che ha raso al suolo gran parte del territorio palestinese: da allora il bilancio delle vittime ha superato le 30mila unità, in gran parte civili, donne e bambini.