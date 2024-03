Gli eurodeputati fanno causa a von der Leyen: "Basta favori all'Ungheria"

Le beghe tra istituzioni dell'Unione europea sono ad un passo dal finire in tribunale. Il Parlamento europeo ha deciso di fare causa alla Commissione europea. Alle radici della scelta c'è la decisione adottata dal governo Ue di accordare 10,2 miliardi di euro all'Ungheria. Il caso risale allo scorso dicembre, quando la presidente dell'esecutivo, Ursula von der Leyen, ha sbloccato i fondi Ue destinati a Budapest. La decisione è stata molto controversa, visto che i sussidi erano stati congelati a causa della corruzione e delle preoccupazioni sullo stato di diritto nel Paese dell'Europa dell'Est. La concessione era arrivata appena prima di un vertice cruciale a Bruxelles, quello in cui il primo ministro ungherese Viktor Orbán minacciava di spaccare la posizione comune degli Stati membri nei confronti dell'Ucraina. Una mossa che gli eurodeputati hanno valutato come una violazione dell'obbligo di proteggere i soldi dei cittadini europei da un "uso improprio".

La scelta di citare in giudizio la Commissione europea davanti alla Corte di giustizia Ue è stata adottata dalla commissione affari giuridici del Parlamento, riunitasi l'11 marzo a porte chiuse e con voto segreto. I membri favorevoli sono stati 16, uno contrario (di estrema destra) e zero astensioni. Gli oltre dieci miliardi di euro concessi all'Ungheria sono stati aspramente criticati sia dagli eurodeputati che dai funzionari che lavorano a Bruxelles, che li hanno interpretati come un segno di cedimento al ricatto di Orbán. "Crediamo di avere argomenti solidi, poiché la Commissione si è contraddetta sul fatto che l'Ungheria rispetti lo stato di diritto", ha dichiarato a Politico l'eurodeputato Daniel Freund.

L'idea di fare causa alla Commissione è stata appoggiata da gruppi politici di quasi tutti gli schieramenti, inclusi quelli del Partito popolare europeo, i cui rappresentanti sono alla guida del governo Ue. Il leader del Ppe, il tedesco Manfred Weber, ha sottolineato l'importanza di difendere lo stato di diritto in vista delle elezioni europee di giugno. Weber è lo stesso che aveva provveduto a cacciare gli eurodeputati di Fidesz, il partito di Orban, dalla famiglia dei popolari. La mossa suona anche un avvertimento indirizzato ad Ursula von der Leyen, che di Weber è collega di partito nonché connazionale.

La causa sarà un'anteprima per i giudici, considerato che manca giurisprudenza in merito al margine di manovra della Commissione nel decidere se congelare i fondi ai sensi del regolamento sulle disposizioni comuni. Il via libera definitivo per fare causa all'esecutivo è previsto per il 14 marzo, quando i leader dei gruppi politici si incontreranno alla Conferenza dei presidenti. A quel punto la guida dell'Eurocamera, Roberta Metsola, avrà un mandato ufficiale da far valere prima della scadenza del 25 marzo, quando verrà sciolto il Parlamento in vista delle elezioni europee di giugno.