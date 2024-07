La prima mossa di von der Leyen dopo l'elezione: "400 milioni per la Palestina"

Giovedì, nel suo discorso programmatico al Parlamento europeo, aveva promesso di rafforzare il sostegno Ue alla Palestina, condannando "lo spargimento di sangue a Gaza". Appena 24 ore dopo la promessa è stata mantenuta: la Commissione europea e l'Autorità nazionale palestinese hanno firmato una lettera d'intenti su un sostegno finanziario di emergenza a breve termine per 400 milioni di euro in sovvenzioni e prestiti, che sarà erogato in tre rate tra luglio e settembre. I soldi saranno stanziati in cambio di una serie di riforme da parte dell'Anp, un elemento che è stato salutato con favore dallo stesso governo israeliano.

Secondo il ministero degli Esteri di Tel Aviv, infatti, l'accordo tra Bruxelles e Anp è "un primo passo importante che indica la comprensione e il riconoscimento da parte dell'Europa della necessità di garantire l'attuazione delle riforme" da parte della Palestina. Secondo il ministro Israel Katz la mossa è "il riconoscimento del fatto che l'attuale Anp ha fallito profondamente" e che "questo è un passo che crea un precedente ed è un messaggio al presidente Abu Mazen che se vuole un aiuto, deve smettere di finanziare il terrore".

Il riferimento di Katz è alle polemiche che negli anni hanno accompagnato il sostegno Ue alla Palestina. Secondo le accuse di Tel Aviv, parte di questi aiuti sono stati utilizzati nel recente pasato per pagare gli stipendi di presunti terroristi legati ad Hamas. Nel 2022, Bruxelles aveva bloccato temporaneamente l'erogazione di 215 milioni di euro per la Palestina in seguito alla denuncia del gruppo Transatlantic friends of Israel su un presunto uso di questi fondi per l'acquisto di libri scolastici che diffondono l'antisemitismo. In realtà, entrambe le accuse sono state smentite, ma il nodo di un maggiore controllo sui fondi Ue per l'Anp è rimasto tra le richieste chiave di Tel Aviv.

Il programma sottoscritto da Commissione e Anp prevede una serie di riforme da realizzare tra l'autunno 2024 e la fine del 2026: le misure miranio a "garantire la sostenibilità di bilancio, modernizzando al contempo l'amministrazione palestinese e la sua governance, combattendo la corruzione, promuovendo lo stato di diritto e la trasparenza, riformando i sistemi di sicurezza sociale e istruzione, migliorando l'ambiente imprenditoriale e rafforzando le fondamenta di un'economia di mercato", si legge in una nota. "Inoltre, il programma mira a contribuire al miglioramento delle relazioni economiche e finanziarie tra Israele e l'Autorità nazionale palestinese, anche attraverso il pagamento regolare delle entrate fiscali dovute all'Autorità nazionale palestinese e la rimozione delle restrizioni di accesso per i lavoratori palestinesi", conclude Bruxelles.

La firma dell'intesa arriva nel giorno in cui la Corte internazionale di giustizia dell'Onu ha stabilito in una sentenza che "la politica degli insediamenti ebraici e lo sfruttamento delle risorse dei Territori occupati (in Cisgriodania, ndr) da parte di Israele costituiscono una violazione del diritto internazionale". Per tutta risposta, i ministri di destra radicale del governo israeliano, Itamar Ben Gvir e Bezalel Smotrich, hanno chiesto "l'annessione" di larghe parti della Cisgiordania.