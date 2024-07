Orban rilancia sull'Ucraina: "Farò altre missioni di pace, unico a poter negoziare con entrambe le parti"

Nonostante le critiche ricevute per i suoi viaggi a Mosca e a Pechino, Viktor Orban non intende fare passi indietro. E al contrario annuncia nuove "missioni di pace" per fermare la guerra in Ucraina: "Siamo gli unici a poter negoziare con tutte le parti", ha detto il suo portavoce rivelando i contenuti delle lettera con cui il premier ungherese avrebbe risposto alle richieste di chiarimenti da parte dei suoi colleghi dell'Ue.

L'ultimo atto del braccio di ferro tra Orban e il resto del blocco è cominciato a inizio luglio quando l'Ungheria ha assunto la presidenza di turno dell'Unione, ossia il timone dei lavori di Bruxelles, aiuti per Kiev e sanzioni alla Russia compresi. Budapest aveva promesso massima collaborazione con i partner Ue, ma appena ricevuto l'incarico, Orban si è lanciato in un tour diplomatico tra Ucraina, Russia e Cina. Il premier si è giustificato dicendo che si tratta di missioni di pace personali, ma da presidente di turno dell'Ue il dubbio che abbia voluto strumentalizzare il ruolo (temporaneo) di leader dei governi del blocco è venuto a molti, come ha sottolineato (non senza malizia) il presidente russo Vladimir Putin.

Normale, dunque, che a Bruxelles si siano levati scudi e inviti a boicottare la presidenza ungherese. Stando al quotidiano belga Politico, buona parte dei ministri degli Esteri dell'Unione europea starebbero valutando in queste ore di sabotare il vertice che Orban ha organizzato a Budapest il 28 e 29 agosto e a organizzare un summit parallelo. Azioni, però, che non sembrano preoccupare più di tanto il leader magiaro.

"Siamo convinti che l'intero periodo di presidenza dell'Ue del nostro Paese debba essere utilizzato, in termini politici, per creare le condizioni per i negoziati di pace. Se l'Ue non agisce ora, potrebbe non essere in grado di agire in seguito. Ci sono diversi attori della politica internazionale con i quali vale la pena negoziare e incoraggiarli ad agire insieme. Quindi ci sono ancora viaggi e negoziati da fare. Siamo nel mezzo di un periodo molto intenso", ha detto Balaz Orban, braccio destro e omonimo del premier ungherese (ma non parente), nel corso di un'intervista alla testata Magyar Nemzet.

Orban "ha informato per iscritto i leader del Consiglio europeo sui negoziati, sulle esperienze della prima fase della missione di pace e sulle proposte ungheresi: se l'Europa vuole la pace e vuole avere un ruolo decisivo nella risoluzione della guerra e nella fine dello spargimento di sangue, deve ora elaborare e attuare un cambiamento di direzione", ha aggiunto il portavoce rivelando i contenuti della lettera inviata dal suo leader al Consiglio. "Non dobbiamo né sopravvalutare né sottovalutare il nostro ruolo. Sappiamo esattamente quali sono i punti di forza del Paese e quali no, ma fin dal primo giorno del conflitto siamo stati agenti credibili per la pace, essendo gli unici in grado di negoziare con tutte le parti. Il fatto stesso che questi incontri si siano svolti a intervalli di due settimane dimostra che l'Ungheria può svolgere un ruolo serio nella mediazione: la maggior parte dei Paesi al mondo aspetta anni solo per avere un incontro di questo tipo", ha concluso Balaz Orban.