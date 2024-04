Chi è Nicolas Schmit, il politico che Schlein preferisce a Draghi per la Commissione europea

Elly Schlein ha detto no all'ipotesi di sostenere Mario Draghi come futuro presidente della Commissione europea. Un'ipotesi sostenuta nel nostro Paese ad esempio da Matteo Renzi, ma non solo, e che anche a Bruxelles comincia a farsi largo nei corridoi delle istituzioni Ue. La Segretaria del Partito democratico ha ricordato che alle elezioni europee i socialisti sostengono la candidatura di Nicolas Schmit. "Questo non toglie stima e considerazione per il profilo, ma come gruppo dei socialisti abbiamo un solo candidato", ha tagliato corto Schlein. Ma chi è Nicolas Schmit?

Lo Spitzenkandidaten

Nicolas Schmit è l'uomo scelto dal Partito socialista europeo come suo Spitzenkandidaten, il candidato che il partito, in caso di vittoria delle elezioni, proporrà come presidente della Commissione europea. La scelta è stata piuttosto semplice, in quanto era anche l'unico candidato e non c'è stato quindi un vero processo di primarie. I popolari hanno detto invece che vogliono una riconferma di Ursula von der Leyen, mentre i liberali di Emmanuel Macron, si sono espresso contro entrambi i candidati (e in realtà contro lo stesso principio dello Spitzenkandidat) e non ne hanno voluto proporre un loro nome. Il 70enne lussemburghese Schmit riveste al momento il ruolo di commissario per il Lavoro e i diritti sociali, Classe 1953, è un politico del piccolo Granducato ed esponente del Partito Operaio Socialista Lussemburghese (Lsap). Nel suo Paese dal 2004 al 2019 ha rivestito il ruolo di ministro del Lavoro, dell'occupazione e dell'immigrazione.

Esperto di questioni europee

Nel 2019 è diventato europarlamentare, per essere nominato lo stesso anno commissario europeo per il Lavoro e i diritti sociali dell'esecutivo comunitario guidato da von der Leyen. Nonostante la lunga esperienza politica, iniziata nel lontano 1979, Schmit è un volto decisamente poco noto fuori dalla bolla di Bruxelles, eppure ha una grande esperto di affari europei. Ha partecipato ai negoziati dei trattati di Maastricht e Nizza, le basi fondanti dell'Ue, per conto del governo lussemburghese. Da giovane ha studiato in Francia, dove ha conseguito un dottorato in economia. Tra i suoi progetti principali nel ruolo di commissario il lancio di un programma da cento miliardi di euro per schemi di lavoro a tempo ridotto durante i lockdown per il coronavirus e una direttiva per garantire che i salari minimi siano fissati a "livelli adeguati".

La direttiva sui rider

Sua è anche la proposta di migliorare le condizioni dei lavoratori delle piattaforme, quelli che prestano servizio su app come Uber, Deliveroo e Glovo, un direttiva che è stata oggetto di grandi opposizioni in Europa e che alla fine è stata approvata dal Consiglio Ue il mese scorso.