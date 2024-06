Il candidato "detto Per", che in questo modo rappresenta un intero movimento

Quella di inserire il soprannome di un candidato è una consuetudine delle elezioni italiane. Inizialmente era stata pensata per assicurarsi che gli elettori non sbagliassero il nome sulla scheda invalidando il voto, quando una persona era conosciuta più per il suo soprannome (o diminutivo), che per il nome stesso. Ad esempio Tony invece di Antonio, Enzo invece di Vincenzo e così via. Col tempo poi questa consuetudine ha iniziato ad acquistare nuovi significati. Il premier Giorgia Meloni ha fatto discutere per essersi fatta segnalare nelle liste come "detta Giorgia", in modo che i suoi sostenitori potranno votarla anche semplicemente scrivendo il suo nome di battesimo.

C'è poi un candidato che ha deciso di registrarsi come "detto Per", in modo che si possa votare per lui scrivendo semplicemente questa preposizione sulla scheda elettorale a fianco al simbolo del partito. E non perché questo sia il suo soprannome, ma perché in questo modo simbolicamente un voto a lui rappresenterà un voto all'intero movimento di cui è presidente: PER le persone e la comunità. Si tratta di Nicola Campanile, che di Per è stato anche co-fondatore, e che è stato candidato come indipendente nelle liste del Pd, nella circoscrizione Sud. "L'idea di registrarmi come 'detto Per' è nata quando abbiamo discusso all'interno della rete se accettare o meno la proposta del Pd. È stato allora che abbiamo pensato che sarebbe stato il modo più bello per far capire che il sostegno alla mia candidatura sarebbe stato un sostegno all'intero movimento", spiega a Today.it Campanile.

Politico e militante dell'associazionismo cattolico di lungo corso, Campanile è stato sindaco di Villaricca, in provincia di Napoli, nei difficili anni dopo il commissariamento del Comune per infiltrazioni camorristiche negli anni Novanta. La fondazione di Per risale però alle elezioni regionali del 2020, in sostegno alla candidatura di Vincenzo De Luca. "In quell'occasione fu chiesto a me e ad altri militanti di base di candidarci, e allora decidemmo insieme di creare questa lista che ha preso circa 30mila preferenze. Una lista che abbiamo voluto che non fosse solo un cartello elettorale, ma un movimento che poi potesse continuare a camminare sulle proprie gambe. Inizialmente in Campania ma aspirando poi ad allargarsi ad altre regioni del Paese".

Il Pd ora lo ha scelto per rappresentare l'associazionismo cattolico che non si identifica nei partiti tradizionali, così come ha fatto candidando l'ex direttore di Avvenire Marco Tarquinio al Centro. "Ma noi non siamo un partito confessionale", ci tiene a precisare Campanile, "al nostro interno sono rappresentate le fraternità francescane, i vincenziani, i salesiani, ma ci sono anche tante realtà che vengono dal volontariato laico, dal terzo settore. Siamo una rete di persone di buona volontà in dialogo con il mondo. Certamente per noi la dottrina sociale della chiesa è uno dei punti di riferimento, ma lo è anche la carta costituzionale, la dichiarazione universale dei diritti dell'uomo. L'Europa insomma".

La stessa Europa che adesso mira a rappresentare come parlamentare nell'emiciclo di Bruxelles e Strasburgo. "A Bruxelles vorrei portare il documento redatto da diverse associazioni, da Azione Cattolica ad Acli, da Agesci a Comunione e liberazione, intitolato 'La pace è un dovere'. La mia opinione è che l’Italia ha fatto bene in una prima fase del conflitto a sostenere la resistenza ucraina in tutti i modi possibili e necessari, ma vorremmo che ora l'Europa recuperasse la visione dei suoi padri fondatori, De Gasperi, Schuman e anche Spinelli, e che investisse nella diplomazia energie non inferiori a quelle spese per mandare armi al popolo ucraino". L'ambientalismo e le politiche sociali sono gli atri temi che Campanile sostiene di voler privilegiare in un suo eventuale mandato.

"Serve una difesa delle politiche ambientali, della green economy, perché c'è il rischio che se vinceranno le destre si porrà un freno al Green Deal e alla strategia europea messa in campo per salvare il pianeta. Dobbiamo poi lavorare ad armonizzare i regimi fiscali ma anche le politiche sociali. È assurdo che ci siano aziende italiane che hanno trasferito la sede in Olanda per pagare meno tasse. E dobbiamo combattere il dumping economico. La differenza salariale tra Paesi come l'Italia e la Bulgaria è troppo ampia, e questo porta le aziende a trasferirsi all'est, impoverendo le nostre economie. Perciò serve una politica sociale comune, a cui arrivare anche a piccoli passi. L'Ue nella sua politica economica non deve limitarsi al rigido rispetto dei vincoli di bilancio e a bacchettare gli Stati se sforano i limiti di debito e deficit. Altrimenti i cittadini smetteranno di credere nel sogno europeo".