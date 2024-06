La 'moderata' Meloni delusa dall'Europa: potrebbe abbracciare lo stile Orban

Il Consiglio europeo che deciderà i top jobs potrebbe segnare un punto di svolta per Giorgia Meloni. Il presidente del Consiglio è a un bivio e deve decidere se continuare a mostrarsi moderata e dialogante a Bruxelles, o se vuole prendere la strada del suo alleato Viktor Orban. Quando la leader di Fratelli d'Italia è diventata premier in Europa tutti temevano che si sarebbe unita all'ungherese e all'allora premier polacco, Mateusz Morawiecki, come lei membro del partito conservatore europeo, e che avrebbe iniziato a mettersi di traverso e creare problemi in sede di Consiglio. All'inizio gli altri leader europei, il francese Emmanuel Macron e il tedesco Olaf Scholz in testa, avevano problemi anche solo a incontrarla.

E invece stupendo tutti la battagliera Meloni in Europa si è mostrata ragionevole e diplomatica, riuscendo a conquistare la fiducia dei colleghi europei. E a vincere diverse battaglie. Quando la Commissione ha stretto un patto con la Tunisia prima e l'Egitto poi, per fermare i migranti, la presidente Ursula von der Leyen si è fatta accompagnare proprio da lei, che ha rivenduto gli accordi come una vittoria italiana. Lo scorso dicembre Macron e Scholz hanno tenuto con lei un vertice notturno a margine del Summit Ue per discutere le strategie da tenere.

L'esclusione di Meloni

Con le elezioni europee il gruppo che lei guida, i Conservatori e riformisti (Ecr) è diventato il terzo più grande dell'Aula. E così ora 'Giorgia', come ha voluto che i suoi elettori la chiamassero sulla scheda elettorale, pensava di andare finalmente all'incasso. E invece quando è arrivato il momento di prendere le decisioni importanti, di scegliere le principali cariche delle istituzioni europee, non è stata nemmeno invitata al tavolo. Per ben due volte e in maniera plateale.

I leader (e negoziatori) dei tre partiti della maggioranza uscente (e che sarà anche la maggioranza futura), popolari, socialisti e liberali, si sono incontrati prima a margine del Consiglio europeo informale del 17 giugno, e poi martedì scorso (25 giugno) in videoconferenza. E hanno deciso da soli i nomi, senza chiedere il suo parere. Nessuna novità rispetto alle previsioni che si fanno da tempo: la popolare von der Leyen sarà riconfermata alla Commissione, il socialista portoghese Antonio Costa avrà la guida del Consiglio europeo e la liberale estone, Kaja Kallas, sarà Alto rappresentante.

La rabbia del premier

E Meloni è andata su tutte le furie. Parlando in Parlamento a Roma ha chiesto "rispetto", del voto dei cittadini e di uno dei Paesi fondatori dell'Ue, il terzo per economia e popolazione. Ha affermato che l'intesa sui nuovi vertici europei trovata a tre non è "democrazia", visto che peraltro sono i conservatori il terzo gruppo della nuova Eurocamera. Meloni ha contestato il "metodo e il merito" delle scelte fatte, eppure non c'è molto che potrà fare per cambiare le cose.

"Nell'ultimo anno e mezzo in Europa l'Italia ha svolto ruolo costruttivo e di facilitazione della ricerca di accordi, c'era l'aspettativa che questo tipo di ruolo venisse riconosciuto", spiega una fonte diplomatica europea. E invece Meloni si sente tradita, perché nonostante a Bruxelles si sia presentata come una moderata, è stata comunque tenuta fuori dai tavoli che contano.

E adesso potrebbe scegliere la strada dei suoi colleghi più duri, Orban e lo slovacco Robert Fico, che sembrano destinati a votare contro von der Leyen in Consiglio. Il premier italiano potrebbe fare lo stesso, o scegliere la strada più soft (e comunque senza precedenti) di astenersi. Di fatti sarebbe solo un gesto simbolico perché tanto le nomine si fanno a maggioranza qualificata, e tre Paesi non possono bloccare tutti gli altri. È già successo in passato quando ad esempio il britannico David Cameron e l'ungherese Orban (sempre lui) votarono contro Jean-Claude Juncker nel 2014. O nel 2019 quando addirittura Angela Merkel si astenne proprio sulla tedesca von der Leyen. Un'astensione di Meloni non spaventa insomma nessuno, anche se non è auspicabile.

La lotta in Aula

Quello che preoccupa però è la tenuta della maggioranza in Aula. "Non dimentichiamo che i gruppi politici non votano mai in maniera compatta", sottolinea ancora la stessa fonte diplomatica. Nel 2019 von der Leyen ottenne la fiducia solo grazie all'appoggio 'esterno' di formazioni come il Movimento 5 Stelle e i polacchi di Diritto e Giustizia di Morawiecki. L'attuale maggioranza socialisti, popolari e liberali ha 398 deputati su 720. I franchi tiratori potrebbero essere tra i 40 e i 50 nel caso più grave. Si rischia di andare sotto la soglia di 360. Certo in soccorso potrebbero arrivare i 54 Verdi, ma con l'appoggio degli ecologisti si rischia di perdere pezzi di popolari. La coperta insomma è corta e gli equilibri sono delicati.

Il commissario "di peso"

E von der Leyen lo sa. Il compromesso potrebbe essere di assicurare all'Italia quel commissario "di peso" o addirittura una vicepresidenza esecutiva che a gran voce chiede. "Senza andare in giro con il cappello in mano l'Italia porterà a casa quello che le spetta", ha assicurato Meloni. Ma il premier deve decidere se per provare a ottenere quello che "le spetta" vuole continuare con la strada della diplomazia o passare nel club dei 'cattivi' e iniziare a sbattere i pugni sul tavolo e mettersi di traverso ogni volta che può. Questo Consiglio potrebbe essere decisivo per la scelta tra le due strade.