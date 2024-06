Le mire di Meloni sui vertici dell'Europa: cosa vuole la premier (e cosa può ottenere)

I giochi sono fatti, o almeno così appaiono a Bruxelles. A poche ore dal summit dei leader dei 27 Stati membri, da cui dovrebbero venire fuori le nomine dei posti di comando dell'Ue, nella capitale europea aleggia un clima di serena intesa. Ursula von der Leyen dovrebbe venire riconfermata alla presidenza della Commissione. Il portoghese Antonio Costa dovrebbe sedere sullo scranno di presidente del Consiglio, mentre l'estone Kaja Kallas è destinata all'incarico di Alta rappresentante per la politica estera. Questa quadra pare oggi l'unica in grado di fare da sintesi tra le richieste dei partiti europei dell'attuale maggioranza (popolari, socialisti e liberali) e i desiderata dei governi. Una quadra perfetta, forse troppo perfetta, dice qualcuno, per essere reale. E così c'è chi guarda ai possibili mattatori che potrebbero fare saltare il banco. Prima fra tutti Giorgia Meloni.

Le due armi di Meloni

La premier italiana ha dalla sua due armi che potrebbe sfoderare nel corso del vertice con i parigrado Ue: l'essere a capo del terzo Paese del blocco, e la minaccia di fare, in qualità di leader dei conservatori europei (Ecr), da anello di congiunzione tra un pezzo del Ppe, il partito popolare di von der Leyen, e la destra sovranista della francese Marine Le Pen e dell'olandese Geert Wilders (la prima fresca trionfatrice delle elezioni europee, il secondo vincitore delle ultime elezioni politiche nei Paesi bassi).

Da capo del governo italiano, Meloni ha l'obiettivo di ottenere un incarico di prestigio, anche per non sfigurare con chi l'ha preceduta: nel 2019, il governo M5s-Pd di Giuseppe Conte ottenne il portafoglio pesante dell'Economia (Paolo Gentiloni), mentre nel 2014 Matteo Renzi (dopo un trionfo alle Europee per i dem simile a quello recente di FdI) riuscì a strappare l'Alto rappresentante (Federica Mogherini), uno dei cosiddetti "top job", le principali poltrone delle istituzioni Ue. È vero che in entrambi i casi, i suoi predecessori poterono far leva, tramite il Pd, sull'appoggio di un partito della maggioranza a Bruxelles, ossia il Partito socialista europeo (Pse). E qui entra in gioco l'altra veste di Meloni, quella di presidente del partito conservatore Ue, l'Ecr.

L'appoggio a von der Leyen

Per mesi, prima del voto europeo, si era parlato di un potenziale accordo tra i popolari del Ppe e i conservatori. C'è chi si era spinto persino a ipotizzare una nuova maggioranza nell'Ue con liberali e pezzi dell'Id. Non è detto che un giorno questa maggioranza possa concretizzarsi, ma la sua ora non sembra ancora scoccata. Per quanto la destra sia cresciuta nei consensi in tutto il Continente, il Ppe, i socialisti e i liberali di Emmanuel Macron hanno ancora i numeri per formare una maggioranza, l'unica in grado di promettere una qualche forma di stabilità per i prossimi 5 anni. L'Ecr è destinato a restare alla finestra, almeno per quanto riguarda i top job. Ma questo non vuol dire che è fuori dai giochi, anzi.

Innanzitutto, i conservatori hanno delle carte da giocarsi al tavolo dei leader Ue, il luogo dove si decidono davvero le nomine. L'Ecr, infatti, esprime al momento due premier (Italia e Repubblica ceca), ma a breve potrebbe avere anche il primo ministro del Belgio (il fiammingo Bart de Wever, a cui il Re ha affidato l'incarico di formare il nuovo governo belga). Inoltre, siede nelle maggioranze di governo di altri Paesi Ue, come Finlandia e Croazia (senza dimenticare l'appoggio esterno in Svezia). In tutti questi Stati, la collaborazione con il Ppe è già realtà, ed è difficile immaginare che questi legami non possano avere un ruolo nel nuovo assetto di potere europeo. C'è poi un elemento importante: le nomine decise dai leader Ue vanno poi confermate al Parlamento di Strasburgo. E qui, per von der Leyen, potere contare sui voti dell'Ecr (o sulla non belligeranza dei conservatori) vuol dire mettersi al riparo dai potenziali franchi tiratori.

Cosa vuole la premier

Chiarite le frecce nell'arco di Meloni, bisogna ancora capire cosa voglia la premier. "Quello che mi interessa è che l'Italia abbia il ruolo che le spetta nella scelta dei commissari europei e che l'Europa comprenda il messaggio dei cittadini europei", ha detto a margine del G7. Il "ruolo" potrebbe essere quello di un portafoglio di peso, meglio ancora se tra i vicepresidenti della Commissione e con un titolo che sia uno spot da giocarsi sui media e con i propri elettori. Per esempio, von der Leyen aveva promesso, se rieletta, di creare un nuovo commissario, quello alla Difesa. Qui potrebbe sedere la diplomatica (in tutti i sensi) Elisabetta Belloni, data in pole rispetto ai vari ministri Lollobrigida e Fitto.

Le 5 donne da cui dipende il futuro dell'Europa

Per quel che riguarda il "messaggio dei cittadini europei", il riferimento di Meloni è molto probabilmente al quadro più generale degli equilibri tra le forze politiche: a prescindere dai top job, l'Ecr vuole pesare di più nelle scelte della futura Commissione e nelle dinamiche interne al nuovo Parlamento europeo. Riuscirà Meloni nel suo doppio intento? La premier sosterrà von der Leyen? E soprattutto, la leader tedesca ha davvero l'appoggio della maggioranza dei leader Ue, compresi Macron e il suo connazionale Olaf Scholz? Una prima indicazione (se non addirittura quella definitiva) dovrebbe arrivare nelle prossime ore.