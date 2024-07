La partita di Meloni in Europa si complica: il no a von der Leyen potrebbe costargli il commissario

"L'Italia è l'Italia". Nicola Procaccini, l'uomo di punta di Giorgia Meloni al Parlamento europeo, non ha dubbi: nonostante la copiosa delegazione di Fratelli d'Italia a Bruxelles abbia deciso, dopo un lungo tentennamento, di non votare Ursula von der Leyen per un secondo mandato da presidente della Commissione Ue, il nostro Paese non avrà ripercussioni e otterrà un portafoglio di peso, così come richiesto dalla premier a più riprese. Il motivo? "Siamo un Paese fondatore, seconda manifattura e terza economia europea", ha spiegato in queste ore il ministro forzista degli Esteri Antonio Tajani. Forse l'ex commissario Ue ed ex presidente dell'Eurocamera ha ragione. Ma la strada sembra in salita, almeno per Meloni. E ad aprofittarne potrebbe essere proprio Tajani.

La scelta di Meloni

Già, perché Forza Italia, a differenza di FdI e Lega, è l'unico partito della maggioranza ad aver sostenuto von der Leyen nel giorno della fiducia a Strasburgo. Meloni, che si era astenuta in Consiglio, sembrava volesse far valere il peso dei suoi 24 eurodeputati per ottenere, in cambio del loro sostegno, una serie di garanzie politiche dalla leader tedesca, commissario in quota Italia compreso. Ma alla fine la delegazione di FdI ha scelto di compattarsi con il resto della galassia della destra Ue, giustificando questa scelta alla luce dell'accordo di von der Leyen con i verdi (i cui voti sono stati fondamentali per le rielezione). "Siamo persone serie, moderate ma molto decise sui nostri valori, sui nostri principi", ha spiegato Procaccini.

C'è però chi pensa che Meloni e il suo braccio destro a Strasburgo abbiano giocato male le loro carte durante le trattative, e alla fine, sapendo di non essere più fondamentali per la fiducia a causa dei verdi, abbiano preferito mettersi al riparo dalle critiche dentro il proprio governo (leggasi Lega) e dentro l'Ecr, e non offrire argomenti ai Patrioti di Viktor Orban, il gruppo sovranista che contende ai conservatori lo scettro della destra europea. In altre parole, Meloni sembra aver fatto una scelta da leader di una fazione politica. Indebolendo però, questa la accusa che gli stanno muovendo in queste ore dall'opposizione, il ruolo dell'Italia nel nuovo assetto di potere a Bruxelles.

Tajani, uno dei pezzi grossi dei popolari del Ppe, prima forza politica in Europa nonché il partito di von der Leyen, assicura dall'alto della sua esperienza che non sarà così: "Non bisogna ragionare come fossimo a Montecitorio o a Palazzo Madama, a Bruxelles è tutta un'altra cosa, c'è una maggioranza che ha votato von der Leyen, c'è la maggioranza che ha votato (Roberta) Metsola (alla presidenza del Parlamento europeo, ndr) e una che ha votato i vicepresidenti del Parlamento", tra cui due esponenti dell'Ecr (e una fedelissima di Meloni, Antonella Sberna). ''Prenderemo comunque un commissario pesante", ha aggiunto.

Quale commissario?

Il nome che circola da tempo, e su cui si sono intensificate le voci, è quello di Raffaele Fitto, l'ex eurodeputato che, uscendo da FI e dal Ppe, ha preso per mano FdI in Europa e ha portato Meloni al vertice dell'Ecr. "Sono convinto che Fitto sia il migliore commissario possibile perché conosce le cose europee", ha detto Tajani. Ma proprio il ministro degli Esteri potrebbe cercare di soffiare la poltrona a Fitto per consegnarla a una figura apartitica, ma vicina a Forza Italia (e ai popolari). Come?

Grazie al suo rapporto privilegiato con von der Leyen, Tajani potrebbe garantire a Meloni (cui spetta la nomina del candidato italiano) quel portafoglio di rilievo che la premier potrebbe vedersi negare in prima battuta per il mancato sostegno alla leader tedesca. Il nuovo commissario al Mediterraneo promesso da von der Leyen (e salutato con favore dallo stesso Fitto nelle ore decisive del voto di fiducia) avrà pure un nome altisonante, un brand spendibile in Italia, ma non sembra certo il portafoglio capace di incidere sulle sorti dell'Europa.

Diverso, invece, il discorso sul commissario all'Agricoltura, magari anche con competenze sul clima, un portafoglio su cui avrebbe messo gli occhi il ministro Francesco Lollobrigida. Eppure, proprio Tajani qualche giorno fa aveva sostenuto pubblicamente che il nuovo responsabile dell'Agricoltura debba essere un esponente del Ppe (spegnendo le mire di Lollobrigida, che fa parte dell'Ecr). Qualcuno potrebbe interpretare la sortita del capo della Farnesina come un "Se volete quel posto, dovete passare da me".