Meloni chiude a Orban: "Niente alleanza se non firma impegno a sostenere l'Ucraina"

Il matrimonio (politico) tra Giorgia Meloni e Viktor Orban, che sembrava a un passo appena qualche mese fa, è sempre più lontano. L'Ecr, il partito europeo dei conservatori guidato dalla premier italiana, è uscito rafforzato dalle elezioni e vuole contare di più negli equilibri di potere dell'Ue. Per farlo, serve un profilo moderato ed europeista, che comprenda una posizione chiara a sostegno dell'Ucraina. Ed è qui che l'Ecr ha alzato un muro dinanzi al leader ungherese: se Orban vuole entrare nel gruppo dei conservatori al Parlamento Ue deve non solo impegnarsi a favore di Kiev, ma deve anche metterlo per iscritto.

La questione ucraina

Lo ha detto Nicola Procaccini, eurodeputato di FdI, co-presidente del gruppo Ecr e braccio destro di Meloni in Europa: "Se un domani anche Orban volesse entrare" nei conservatori dovrebbe siglare "una dichiarazione scritta formale" di "sostegno unilaterale alla causa ucraina", ha spiegato ai giornalisti a Bruxelles dopo aver annunciato l'ingresso dei romeni di Aur nell'Ecr. Aur è un partito ultranazionalista che difende l'appartenenza alla Romania della Transilvania, regione da decenni contesa con l'Ungheria. Fidesz, il partito di Orban, denuncia invece l'oppressione della minoranza ungherese in questa regione e ha sempre rifiutato alcuni tipo di alleanza con Aur. Ecco perché la decisione dell'Ecr di accogliere i romeni mette una pietra tombale su un imminente ingresso di Fidesz.

Anche Aur è accusato di essere filorusso, tanto che il suo leader, George Simion, è stato sanzionato dall'Ucraina per le sue affermazioni anti-Kiev. Ma i suoi eurodeputati hanno sottoscritto l'impegno a sostegno dell'Ucraina. Cosa che difficilmente Orban farebbe. La mossa di Meloni potrebbe avere degli effetti sul nuovo assetto di potere a Bruxelles. Con l'arrivo di Aur, l'Ecr è attualmente il terzo gruppo parlamentare all'Eurocamera, avendo scavalcato i liberali di Emmanuel Macron. Ma al di là del peso specifico dei suoi 83 eurodeputati in Aula composta da 720 seggi, quello che più conta è l'indirizzo politico che sta seguendo Meloni e che sta portando i conservatori sempre più lontano dagli estremisti di destra e dalle "pecore nere" come Orban.

I top job

La prossima settimana al summit dei leader Ue a Bruxelles potrebbe arrivare la fumata bianca sui top job, le principali cariche del blocco. Al vertice informale di lunedì scorso, Meloni è sembrata fuori dai giochi che contano, ma chiunque verrà eletto alla presidenza della Commissione (sia essa Ursula von der Leyen o chi per lei) dovrà non solo passare dal voto della premier italiana, ma anche dall'appoggio dei conservatori (anche solo esterno e anche solo di una parte) per ricevere la fiducia del Parlamento europeo, dato l'alto rischio di franchi tiratori tra le fila dell'attuale maggioranza a Strasburgo (popolari, socialisti e liberali).

Per Meloni la partita principale nella sue veste di premier è ottenere un portafoglio di prestigio per l'Italia nel nuovo esecutivo Ue, magari una vicepresidenza. Per farlo, sarà necessaria un'intesa con i popolari del Ppe, di cui fa parte Forza Italia. Ma deve anche mantenere il più unito possibile il suo gruppo: lo stop a Orban non è andato giù ai polacchi del PiS, il secondo azionista di Ecr con i suoi 20 eurodeputati. Appena quattro in meno di FdI.