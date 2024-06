Il match Italia-Francia sulla vicepresidenza Ue: Meloni e Macron vogliono gestire "l'agenda di Draghi"

Le carte sono scoperte: al tavolo in cui i leader stanno trattando il futuro assetto di potere dell'Ue, non c'è solo la partita dei top job, ossia le principali cariche del blocco, ma anche quella delle poltrone di peso della prossima Commissione europea. Ed è in questa partita che, stando a quanto riporta il quotidiano britannico Financial times, sta emergendo con forza il nuovo scontro sull'asse tra Roma e Parigi, con la premier Giorgia Meloni e il presidente Emmanuel Macron che si starebbero contendendo lo stesso incarico, ossia il vicepresidente dell'esecutivo Ue che dovrà portare avanti le riforme più delicate per il futuro del blocco, quelle sulla competitività. Riforme sulle quali avrà un ruolo centrale il rapporto in via di definizione di Mario Draghi.

Il rapporto di Draghi

L'ex presidente della Bce, infatti, ha ricevuto l'incarico da Ursula von der Leyen di redigere un testo che, secondo molti osservatori, conterrà le linee guida della nuova politica industriale e commerciale dell'Ue. Se nel primo mandato della leader tedesca il termine chiave è stato "Green deal", il programma del suo partito europeo, il Ppe, vincitore delle elezioni europee, mette al centro proprio la questione della competitività, ossia di come recuperare il ritardo dell'Ue in settori strategici come il digitale rispetto ai giganti Usa e Cina. Proprio quello di cui si sta occupando Draghi nel suo rapporto, che sarebbe di fatto già pronto per la stampa, ma che l'ex premier italiano sta tenendo nel cassetto in attesa che si chiuda la partita delle nomine.

Poltrone ed equilibrismi

Se nella scorsa legislatura, il portafoglio del Green deal era stato assegnato all'olandese Frans Timmermans, adesso quella della competitività sarebbe conteso da Macron e Meloni. "Entrambi competono per lo stesso posto: un potente vicepresidente della Commissione responsabile del commercio, della concorrenza (o mercato unico che dir si voglia) e della politica industriale", scrive il Financial Times. Attualmente questi portafogli sono spartiti tra il lettone Valdis Dombrovskis (commercio, in quota Ppe), la liberale danese Margrethe Vestager (concorrenza) e il francese Thierry Breton (mercato unico e industria), questi ultimi due dello stesso gruppo politico di Macron.

Le debolezze di Macron

Proprio il fatto che il presidente francese ha già avuto la possibilità di gestire o comunque di influenzare direttamente tali settori, potrebbe essere un fattore che gioca a suo sfavore. Cosi come non lo aiuta la situazione politica più che critica in Francia, dove a giorni si terrà il primo turno delle elezioni parlamentari anticipate che potrebbero concludersi con una storica vittoria del Rassemblement national (Rn), il partito di destra di Marine Le Pen, e la nomina a premier del braccio destro della leader sovranista, Jordan Bardella. Macron, a prescindere da come andranno le elezioni, dovrebbe restare presidente, e in tale veste spetta a lui la scelta sul commissario francese. Ma un governo guidato da Rn potrebbe rimettere in discussione tale scelta. Non a caso, uno degli uomini di punta di Le Pen al Parlamento europeo, l'ex direttore di Frontex Fabrice Leggeri si è in questi giorni autocandidato per un posto da commissario all'Immigrazione.

L'isolamento di Meloni

Se Macron appare debole in casa, Meloni sconta però l'isolamento a Bruxelles: mentre il presidente francese guida in Europa un partito (Renew) che fa parte della maggioranza all'Eurocamera insieme a Ppe e socialisti, la premier italiana è a capo dei conservatori dell'Ecr, rimasti fuori dal patto di governo intorno alla riconferma di von der Leyen. Un vicepresidente della Commissione espressione di un partito di opposizione sarebbe una novità, oltre che un rischio, dato che l'incarico necessiterà poi della fiducia del Parlamento Ue. Ecco perché Meloni potrebbe scegliere la strada di un candidato tecnico pur di ottenere un incarico di prestigio. Un candidato magari scelto in condivisione con Antonio Tajani, che nella triplice veste di ministro degli Esteri, di leader di Forza Italia e personaggio di spicco del Ppe, è membro sia del governo a Palazzo Chigi, sia della maggioranza a Bruxelles.

Il ruolo di Tajani

È proprio Tajani che starebbe usando la sua estesa rete di contatti in Europa (è stato anche presidente del Parlamento, oltre che commissario e vicepresidente all'Industria) per garantire all'Italia "un vicepresidente e un portafoglio di rilievo", come ha ribadito all'arrivo al pre-summit del Ppe, dove i popolari definiranno la strategia da tenere al vertice Ue sulle nomine. A fargli eco, ed è una eco significativa, è stato il grande capo del Ppe, il tedesco Manfred Weber: "L'Italia è Paese del G7, è un Paese leader nell'Unione europea. Apprezzo molto tutto il contributo del governo italiano sotto la guida di Antonio Tajani e Giorgia Meloni ed è per questo che ritengo fondamentale per l'Ue" che vi sia un "processo inclusivo" sulle nomine Ue che "tenga conto anche degli interessi italiani", ha detto Weber.