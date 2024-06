Marine e Marion: così le due Le Pen vogliono unire la destra e conquistare la Francia

Una saga familiare dai contorni più neri che rosa sta avvenendo in Francia, dove il terremoto politico delle Europee sta ricamando nuove trame nella politica transalpina, con riflessi inaspettati anche a Bruxelles. Un terremoto che ha provocato distruzione (del presidente francese Emmanuel Macron) e ricostruzione (dell'alleanza del duo Le Pen-Marechal). Zia Marine e la nipote Marion sono le protagoniste di queste ultime ore. Se dopo il 9 giugno le prime pagine sono state dedicate al giovane "capitano" Jordan Bardella, a cui è stata affidata la presidenza del Rassemblement National (Rn) dal 2022, adesso sotto i riflettori c'è Marion Maréchal, figlia di Yann Le Pen, sorella della leader del partito di estrema destra uscito vincitore dalla tornata elettorale europea. Tra zia e nipote la convivenza nel partito Rn è stata sin da subito difficile, fino all'uscita della giovane e la sua successiva adesione al partito avversario sempre di estrema destra Reconquête. Lo straordinario risultato ottenuto da Rn ha però spinto Maréchal, appena eletta eurodeputata, a tornare sui suoi passi per spingere una riconciliazione (almeno politica) con la zia e sfidare unite Macron e il Nuovo fronte popolare di sinistra per conquistare l'Esagono (un appellativo per definire la Francia) e spingere insieme sempre più a destra l'elettorato transalpino fino alla sfida delle presidenziali del 2027.

Marion Maréchal e il "tradimento" di Zemmour

La sequenza è repentina. Il 9 giugno Marine Le Pen ottiene un risultato straordinario alle Europee. Marine Marechal, la nipote, appena eletta eurodeputata con il partito di Eric Zemmoure, Reconquête, dichiara di voler sostenere l'idea di una destra unita alle legislative indette d'urgenza da Macron per il 30 giugno. Alla proposta aderiscono altri 3 colleghi di partito appena eletti a Strasburgo con lei. Basta scissioni, ha sostenuto Maréchal, invitando a votare per i candidati del Rassemblement National alle legislative anticipate. La proposta risulta sgradita al fondatore del partito, quell'Eric Zemmour che aveva accolto nel 2018 la giovane Marion, dopo che aveva abbandonato il partito fondato dal nonno Jean-Marie Le Pen e guidato dalla zia Marine. Il 12 giugno Zemmour espelle da Reconquête la sua responsabile di lista per le Europee, denunciando un "tradimento" da parte sua. "Ha fatto un lungo percorso, vale a dire che si esclude da questo partito che ha sempre disprezzato", ha detto Zemmour sulla rete francese BfmTv, accusando la sua ex alleata di "mentire" e di essere "circondata da professionisti del tradimento".

Poco prima, davanti alla stampa Marion Maréchal aveva accusato di una "tripla colpa" il presidente del suo partito, rimproverandogli di voler presentare i candidati di Reconquête contro il Rassemblement national, mentre lei si rifiutava di "partecipare all'ennesima divisione della destra". Zemmour, "disgustato e ferito" come ha scritto su X, si è sentito costretto ad espellere Maréchal, insieme a Guillaume Peltier e Nicolas Bay, vicepresidenti di Reconquête, e a Laurence Trochu, gli altri neo-eletti a Strasburgo. "Dovrebbero consegnare i loro mandati, sono quattro eurodeputati che stanno tradendo tutti i nostri attivisti 48 ore dopo la loro elezione. È il record mondiale di tradimento", ha dichiarato Zemmour. Di questa storia a sorridere è Marine Le Pen insieme al discepolo Bardella, che incarna il volto nuovo capace di conquistare nuovi elettori, soprattutto giovani. Avere anche la nipote Marion al suo fianco sarebbe un vantaggio da non sottovalutare. O rivelarsi un rischio.



I primi dissapori e lo strappo con Marine Le Pen

Marine Le Pen, guida incontrastata del partito fondato dal padre Jean-Marie, ha sempre avuto un rapporto di amore-odio con la nipote. La sorella Yann ha riconosciuto pubblicamente il ruolo di "zia Marine" nell'allevare la figlia, nata da una relazione extra-coniugale. La carriera di Marion è stata repentina. Nelle elezioni legislative del 2012 è stata eletta per la prima volta deputata al parlamento francese, divenendo a 22 anni la più giovane parlamentare della storia della Francia repubblicana. Nel novembre 2014 il congresso del Front National l'ha eletta vicepresidente del partito. Il percorso sembrava segnato, ma qualcosa è andato storto. Il sassolino rimasto nella scarpa della zia Marine risale forse al 2012, quando la nipote venne eletta mentre lei venne invece battuta dal candidato socialista e restò fuori dal parlamento. La frattura ufficiale risale però al 2017, quando le divisioni sgorgarono fuori con l'abbandono (momentaneo) da parte di Marion dell'attività politica. La giovane deputata covava da anni contrasti non troppo taciuti con la direzione di Marine, intenta a ripulire il partito dalle scorie antisemite del padre e a normalizzarlo agli occhi di una Francia perbenista ma sempre più arrabbiata contro il nuovo nemico: i migranti. Si vocifera che le tensioni tra zia e nipote siano state incendiate dallo stesso fondatore del Front national, sostenitore dell'oltranzista nipote Marion a detrimento della figlia Marine.

La relazione con un politico di Fratelli d'Italia

Abbandonati gli incarichi nel Rn, Marion è tornata in politica nel settembre 2019 insieme al giornalista Éric Zemmour, che ha sostenuto come candidato per le presidenziali del 2022. Poi la candidatura alle Europee del 2024 con Reconquête, in cui ha conquistato un seggio con altri 5 eurodeputati. Adesso la nuova svolta, che la vede riavvicinarsi al Rassemblement national. Al suo fianco, sentimentalmente, dal 2018 c'è l'esponente di Fratelli d'Italia (ex Lega) Vincenzo Sofo, che ha sposato nel 2021. A Bruxelles Sofo è considerato l'ispiratore dell'ingresso di Reconquête nel gruppo dei conservatori e riformisti (Ecr), lo stesso in cui siede il partito di Giorgia Meloni, mentre RN siede nel gruppo Identità e democrazia (lo stesso della Lega). Che ci sia anche lo zampino di Sofo nella scelta di Marion a sostenere il Rassemblement national alle prossime legislative in Francia? Di certo c"è che mentre l'estrema destra francese si compatta grazie al duo Marine e Marion, secondo la direzione dell'intelligence della polizia di Parigi, sabato 15 giugno per le strade di Parigi sono attesi tra i 50mila e i 100mila manifestanti, infuriati per la vittoria del Rassemblement national e all'idea di consegnare il Paese ai "facho", come vengono chiamati dalla sinistra transalpina i fascisti.