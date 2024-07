Dopo la sconfitta elettorale Marine Le Pen finisce nel mirino dei giudici

Dopo la batosta elettorale per Marine Le Pen arrivano anche i guai giudiziari. La Procura di Parigi ha aperto il 2 luglio un'indagine giudiziaria sul sospetto di finanziamento illecito della campagna della leader del Rassemblement national durante le elezioni presidenziali del 2022. Lo riferisce la televisione transalpina Bfmtv, che cita "fonti attendibili". Nel 2022 Marine Le Pen aveva ottenuto un prestito bancario di 10,6 milioni di euro per finanziare la sua campagna. Il partito guidato da Jordan Bardella sarebbe quindi finito nel mirino della procura di Parigi a pochi giorni dai risultati negativi del ballottaggio alle elezioni legislative, che hanno visto la formazione di estrema destra finire al terzo posto nella battaglia elettorale dopo aver aspirato ad ottenere la maggioranza assoluta all'Assemblea nazionale.

Bfmtv cita diversi motivi che hanno condotto all'apertura dell'indagine: prestito da parte di una persona giuridica a un candidato in campagna elettorale; accettazione da parte di un candidato in una campagna di prestiti da una persona giuridica; appropriazione indebita di beni da parte di soggetti esercitanti pubbliche funzioni; frode commessa ai danni di una persona pubblica; falsificazione. La decisione da parte della procura arriverebbe in seguito ai risultati di un rapporto della Commissione nazionale per i conti delle campagne e il finanziamento politico (Cnccfp) risalente al 2023.

In Francia durante ogni elezione ai candidati è vietato superare un limite di spesa stabilito dalla legge. Con le fatture giustificative, la Commissione esamina i conti elettorali di ciascun candidato per vedere se è rimasto entro i limiti. Se i candidati hanno rispettato le regole stabilite, lo Stato rimborsa loro una parte delle spese elettorali. Se invece ci sono delle anomalie, il Cnccfp può "riformare” il loro conto elettorale, ridurre il rimborso concesso dallo Stato e, se necessario, avviare azioni legali per indagare.

È su questa base che la Commissione ha presentato alla procura di Parigi un rapporto, ai sensi dell'articolo 40, sul resoconto elettorale di Marine Le Pen durante le elezioni presidenziali del 2022. Interrogata qualche settimana fa da Bfmtv, la Commissione ha ammesso di aver denunciato "abbastanza frequentemente" fatti suscettibili di costituire reati penali alla procura, in particolare a quella di Parigi.