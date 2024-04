La mappa delle mafie europee: 400 gruppi criminali si dividono il mercato della droga

Ci sono oltre 800 organizzazioni criminali attive in Europa: tra queste, la metà è coinvolta nel traffico di droga, con operazioni focalizzate principalmente in Italia, Belgio, Germania, Paesi Bassi e Spagna. È quanto emerge da un rapporto di Europol, l'agenzia di polizia europea con sede a L'Aia, che ha elaborato una mappa delle reti criminali presenti nell'Ue, dei loro traffici e del loro modus operandi.

Il rapporto

Per la prima volta, i gruppi criminali sono stati identificati e analizzati sulla base dei dati di tutti gli Stati membri dell'Ue. "Il crimine organizzato è ampiamente diffuso e rimane una minaccia significativa per la sicurezza interna dell'Unione europea", scrive Europol. Il rapporto si è concentrato su quelli considerati più pericolosi, in tutto 821. Il 36% di questi gruppi (295) è attivo esclusivamente nel mercato della droga (mercato in cui operano almeno 410 organizzazioni). La seconda attività per numero di network criminali è la frode (125), seguita dal traffico di migranti (48) e di esseri umani (36). Quasi un gruppo criminale su cinque ha un portafoglio di attività diversificato.

Il rapporto ha evidenziato la "strategia dei network criminali per infiltrare il mondo degli affari legali", utilizzandolo sia come mezzo per commettere crimini, sia come copertura per nascondere le proprie attività illecite, oltre che per riciclare i profitti illegali. Circa l'86% dei gruppi criminali più pericolosi d'Europa utilizza "strutture commerciali legali". Edilizia e immobiliare, ospitalità e logistica sono i settori più vulnerabili presi di mira. In particolare, l'immobiliare viene sfruttato come mezzo per il riciclaggio di denaro, coinvolgendo avvocati o esperti finanziari "che talvolta ignorano l'origine criminale dei beni". Ma le attività criminali non si limitano al traffico di droga, anzi, coinvolgono anche altri mondi come i nightclub, estorsione e racket, oltre che al traffico di migranti e armi. Inoltre, nel settore della logistica, soprattutto nei grandi porti europei, i lavoratori del settore privato sono spesso vittime di corruzione perché possono "agevolare un accesso senza restrizioni ai porti e ai sistemi portuali".

Sempre più multinazionali

Senza considerare questa sorta di "indotto" legale, le mafie europee contano più di 25mila "occupati", con il 34 per cento di loro attivi da più di 10 anni. "L’attenzione delle forze dell'ordine deve rimanere concentrata sui network criminali conosciuti da tempo, anche se sono sotto sorveglianza e anche se sono già state intraprese misure contro di loro", raccomanda Europol.

Dall'analisi emerge come le organizzazioni mafiose siano ormai delle multinazionali, sia per la provenienza dei loro membri, sia per le regioni in cui operano. Il 68% dei network criminali individuati dall'Europol è composto da mafiosi con passaporti differenti, anche con dieci nazionalità diverse. Un esempio sono i gruppi belgo-olandesi, che dalle loro basi sparse nei due Paesi, in particolare dalle città portuali di Anversa e Rotterdam, operano attraverso affiliati che provengono da diverse parti del mondo, in particolare da Marocco e Turchia, ma anche dall'Italia.

Di contro, ci sono mafie che hanno conservato una forte identità nazionale, come nel caso della 'Ndrangheta, che ha mantenuto una rigida affiliazione autoctona. Una sorta di sovranismo in salsa mafiosa. Questo non vuol dire che non sia anch'essa una multinazionale, anzi: la 'Ndrangheta opera oggi in oltre 45 Paesi, ha una vasta influenza sia nell'Ue, dove ha "un impatto diretto sulla vita dei cittadini", sia al di fuori, come in Colombia, Svizzera e Stati Uniti.