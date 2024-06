"Make Europe great again": il programma di Orban per l'Ue che strizza l'occhiolino a Trump

Il fatto che Viktor Orban che governerà per sei mesi i lavori dell'Unione europea aveva già fatto scattare più di un campanello d'allarme nel blocco. L'esito delle elezioni europee, l'avanzata delle destre, il cataclisma politico in Francia, con i sovranisti di Marine Le Pen in corsa per guidare l'esecutivo transalpino, e il rischio di ritrovarsi fra qualche mese Donald Trump di nuovo alla Casa bianca, hanno aggiunto ulteriori fonti di preoccupazione. Allarmi e ansie che il leader ungherese ha voluto rilanciare a modo suo, lanciando una nuova provocazione che strizza l'occhio proprio all'ex presidente Usa: "Make Europe great again". È questo lo slogan che fa da cappello al programma di Budapest per la presidenza di turno dell'Ue, che comincerà a luglio.

Introducing the official logo and motto of the Hungarian Presidency #HU24EU of the Council of the European Union. 🇭🇺🇪🇺 Make Europe Great Again 🇪🇺 pic.twitter.com/1Hl9SpJFkE — Hungary in the EU (@HungaryintheEU) June 18, 2024

Lo slogan (che accompagna un'immagine che riprende il famoso cubo inventato dal magiaro Erno Rubik) è un messaggio di guerra chiaro all'establishment di Bruxelles (di cui Orban ha fatto parte per diversi lustri): "Il nostro motto si riferisce all'idea di una presidenza attiva e concreta, al fatto che insieme siamo più forti, pur rispettando la nostra identità", ha provato a smorzare il ministro degli Affari europei, Janos Boka durante la conferenza stampa di presentazione del programma della presidenza ungherese. Alla domanda sui legami con il movimento MAga ("Make America great again") del candidato repubblicano alla Casa bianca, il ministro ha risposto con una battuta: "Per quanto ne so, Donald Trump non ha mai voluto rendere l’Europa forte", ha scherzato. Ma è chiaro l'intento di Orban di voler rafforzare il legame tra la destra europea e quella che fa riferimento a Trump.