Colpo basso di Macron alla sinistra: cosa succede ora in Francia

Il primo colpo basso di Emmanuel Macron alla sinistra francese è stato sferrato. Il ring è quello dell'Assemblea nazionale, il premio in palio era l'elezione del presidente dell'Assemblea nazionale. Nonostante il flop elettorale (intorno al 20%, ma solo grazie al sistema della 'ritirata' repubblicana), il presidente francese ha ottenuto la rielezione di Yaël Braun-Pivet, grazie ai voti della destra (ex Les Republicains). Il Nuovo fronte popolare ha incassato male e denuncia la partecipazione al voto dei ministri dimissionari, non proprio un gesto di bon ton istituzionale.

Come sottolinea Le Monde "dal 7 luglio il campo presidenziale si è comportato come se non avesse perso le elezioni" e la riconferma di Braun-Pivet ne è la conferma. Tutto questo però è stato possibile grazie alla rigidità del Nuovo Fronte Popolare, invischiato in mille beghe tra leader e comprimari di partito anziché nella ricerca di un accordo per conquistare la quarta carica politica più potente in Francia. La logica del compromesso ha prevalso su quella del braccio di ferro.

La riconferma della deputata di Macron

La deputata macronista Braun-Pivet, già presidente dell'Assemblea nella scorsa legislatura, l'ha spuntata solo al terzo turno. Fatali alla sinistra i 13 voti di distacco dal ​​candidato del Nuovo Fronte Popolare, il comunista André Chassaigne. Terza piazza, ma ben più distante per Sébastien Chenu, del Rassemblement national. La sinistra grida allo scandalo, parla di "imbrogli" e minaccia di ricorrere a "rimedi legali".

Il monito più severo arriva da Eric Ciotti, l'ex repubblicano che dopo le Europee aveva tentato un accordo con l'estrema destra ma è stato esautorato dai suoi stessi colleghi di partito. Ora che guida i 16 seggi della formazione "A Droite", ha definito l’alleanza tra il suo ex partito e Rénaissance una "rapina democratica". Se a livello di regole l'elezione non fa una piega, lo spettacolo offerto è stato tutt'altro che edificante per la Quinta Repubblica.

Prove generali per il primo ministro

Per Macron si è trattato delle prove generali prima di calare l'asso di un primo ministro che sia ancora espressione del suo partito o comunque a lui vicino. Il terreno è stato preparato sin dal 7 luglio, quando ha negato ci sia stata una vittoria attribuibile ad una delle forse politiche sce se in campo. La sinistra, tra "ribelli" della France Insoumise, socialisti, ecologisti e comunisti si è frantumata in una battaglia di veti incrociati, tanto che la leader dei verdi Marine Tondelier l'ha definito "vergognoso".

Il centro ne ha approfittato, cucendo e ricamando rapporti coi Repubblicani. I numeri sono risicati, ma sufficienti per impedire alla sinistra di governare. Non può parlarsi di furto, però se il Nuovo Fronte Popolare non si è saputo compattare come il suo elettorato gli ha chiesto. La France Insoumise si è messa sul piedistallo e non vuole deludere l'ala radicale. I socialisti, pur con meno seggi, non intendono abdicare alla compagine di Jean-Luc Mélenchon.

Parlamento frammentato

L'elezione di Braun-Pivot permette di spartire alcuni dei principali incarichi istituzionali tra Repubblicani e Rénaissance. Per mettere al tappeto la sinistra, a Macron serve un nome credibile sia per il centro che per la destra, che si discosti dal dimissionario Gabriel Attal. Come si svolgeranno le votazioni e i rischi connessi ad una risicatissima maggioranza non sembrano una priorità per il campo macronista. Il Parlamento transalpino non è mai stato così frammentato: ben undici i gruppi politici. Un record. Otto tra questi si sono dichiarati "opposizione" rispetto all'attuale governo dimissionario.

Oltre al Nuovo Fronte Popolare, che riunisce 193 deputati, c'è la destra repubblicana (41 membri e sei partiti correlati), guidata da Laurent Wauquiez, dichiaratasi all'opposizione per poter rivendicare la presidenza della commissione finanze, nonostante siano in piedi le trattative con il partito del presidente. Il Rassemblement National di Marine Le Pen è il partito unico (non coalizione) più forte, riunendo 123 membri e tre partiti correlati. Ci sono poi i 21 membri del gruppo Libertà, Indipendenti, D'Oltremare e Territori (Liot), presieduto da Stéphane Lenormand.

Un Risiko pericoloso

Gli altri 166 deputati di vari schieramenti si sono invece dichiarati a sostegno del governo. La nomina del primo ministro, che l'Eliseo potrebbe procrastinare addirittura fino ad ottobre, sarà frutto di un Risiko, dove al posto dei carri armati conteranno i posti da poter offrire ai tanti gruppi politici, o ai singoli deputati, disposti a spostare l'asse da contro a pro-Macron. Intanto però la credibilità repubblicana si sta dissolvendo. Larga parte della popolazione si sente già presa in giro. Pur non garantendole una maggioranza assoluta, i cittadini hanno consegnato comunque un vantaggio alla sinistra affinché mutasse rotta rispetto all'operato dell'inquilino dell'Eliseo. Ma le bandiere rosso-verdi hanno sventolato compatte solo la notte del 7 luglio, dopo ciascuna ha seguito il proprio vento. E questo potrebbe esserle fatale.