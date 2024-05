Il ritorno della questione macedone

Come si aspettavano gli osservatori, non si è dovuto attendere molto perché il nuovo corso politico della Macedonia del Nord portasse Skopje in rotta di collisione, almeno potenziale, con i suoi vicini balcanici, nonché futuri (potenziali) partner in Ue. A complicare il processo di adesione al blocco, timidamente avviato di recente con l'ok allo status di candidato, è di nuovo la questione relativa al nome del Paese, che i nazionalisti vorrebbero riportare a "Macedonia" senza l'indicazione "Nord".

Durante la cerimonia di giuramento della neo-eletta presidente Gordana Siljanovska-Davkova, è scoppiato l'ennesimo caso diplomatico per un passaggio del suo discorso di insediamento tenutosi nel Parlamento nazionale domenica 12 maggio. Siljanovska-Davkova si è riferita al proprio Paese come "Macedonia" anziché "Macedonia del Nord", il suo nome costituzionale adottato da Skopje con lo storico accordo di Prespa del 2018.

In quell'occasione, i negoziatori macedoni e greci avevano posto fine a una decennale disputa diplomatica tra i due Stati confinanti includendo appunto nel nome dell'ex repubblica iugoslava la specificazione geografica che serviva a distinguerla dalla regione omonima della Grecia. Questo aveva permesso allo Stato balcanico di entrare nella Nato nel 2020 e di avviare i negoziati per entrare in Ue grazie alla rimozione del veto di Atene su entrambi i dossier.

Ma ora questo percorso potrebbe essere interrotto. L'ambasciatrice greca in Macedonia del Nord Sophia Philippidou ha immediatamente abbandonato la cerimonia d'insediamento in segno di protesta contro le parole della presidente 71enne. Il ministero degli Esteri di Atene ha dichiarato che le parole pronunciate da Siljanovska-Davkova hanno violato i termini dell'accordo di Prespa, e che rischiano di mettere in discussione non solo le relazioni bilaterali tra i due Paesi ma le stesse prospettive di Skopje di aderire all'Ue. Una posizione, quella del governo conservatore di Kyriakos Mitsotakis, che mette d'accordo tutti in Grecia, inclusa l'opposizione della sinistra radicale di Syriza, la quale ha condannato duramente l'accaduto.

Anche la presidente uscente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, si è affrettata a ribadire su X che "affinché la Macedonia del Nord continui il suo percorso di successo verso l'adesione all'Ue, è fondamentale che il Paese prosegua sulla strada delle riforme e del pieno rispetto degli accordi vincolanti, compreso l'accordo di Prespa".

Non si è trattato tuttavia di un fulmine a ciel sereno: Siljanovska-Davkova, la prima donna a ricoprire questa carica nella storia della nazione, proviene dalle fila del partito conservatore Vmro-Dpmne (che ha ottenuto oltre il 42% dei voti alle urne) e già nel 2019 aveva promesso che, se eletta presidente, avrebbe indetto un referendum per tornare al vecchio nome del Paese. Le elezioni legislative tenutesi lo scorso 9 maggio hanno riconsegnato il potere ai conservatori e ai nazionalisti, chiudendo la parentesi di sette anni in cui il governo è stato nelle mani del partito socialdemocratico Sdsm, il quale aveva stipulato proprio gli accordi di Prespa. Il leader del Vmro-Dpmne, Hristijan Mickoski, ha sempre osteggiato quell'accordo e ha dichiarato in campagna elettorale che "per me la Macedonia è e rimarrà Macedonia".

Ma i problemi di Skopje non riguardano solo Atene: anche la Bulgaria ha contribuito a bloccare per due anni la candidatura nord-macedone al club europeo, chiedendo un emendamento della costituzione del vicino balcanico che riconosca ufficialmente la minoranza bulgara. Ma il Vmro-Dpmne ha detto chiaro e tondo che, pur sostenendo l'ingresso di Skopje in Ue, non intende piegarsi ai ricatti di Sofia circa ulteriori modifiche alla propria carta fondamentale. La strada per l'allargamento del blocco nella regione dell'ex Jugoslavia appare dunque nuovamente in salita.