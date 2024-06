Il leader dei neonazisti di Alba Dorata torna in galera

Il leader del partito neonazista greco Alba Dorata tornerà in carcere dopo che il tribunale ha annullato la decisione di concedergli la libertà vigilata. Esaminando il ricorso del sostituto procuratore contro la scarcerazione di Nikos Michaloliakos, avvenuta il mese scorso, il consiglio giudiziario ha stabilito che l'uomo non ha dimostrato buona condotta e che dovrà per questo essere riportato in carcere. In particolare, il leader del partito estremista ha pubblicato su Internet appelli contro la sua condanna e a favore della sua formazione politica, il che avrebbe dimostrato per i giudici che non si è pentito.

La liberazione condizionale del 67enne, che in passato ha anche negato l'Olocausto, era stata decisa il 2 maggio, principalmente per motivi di salute. All'epoca gli era stato ordinato di non lasciare la regione di Atene, di presentarsi alla stazione di polizia una volta al mese e di non entrare in contatto con altre persone condannate per il suo stesso caso. Il suo rilascio ha scatenato numerose reazioni da parte della sinistra e delle organizzazioni per i diritti umani. Nikos Michaloliakos era stato condannato nel 2020 a 13,5 anni di reclusione come capo di "un'organizzazione criminale", che per decenni aveva preso di mira migranti e oppositori politici. Tra i crimini attribuiti ad Alba Dorata c'è l'omicidio di un rapper antifascista greco Pavlos Fyssas nel settembre 2013, che ha scioccato il Paese e l'Ue. Il partito è stato anche ritenuto responsabile dell'omicidio di un migrante pakistano nel gennaio 2013, nonché del pestaggio di pescatori egiziani e di sindacalisti comunisti.

Alba Dorata, un'organizzazione xenofoba e antisemita fondata da Nikos Michaloliakos, è stata per decenni un partito marginale, fino a quando non ha sfruttato le conseguenze della grave crisi economica in cui il Paese è precipitato tra il 2010 e il 2018. Il partito è entrato in parlamento nel 2012 ed è diventata la terza forza della nazione nel 2014, durante gli anni traumatici della crisi del debito, prima di scomparire virtualmente dalla scena politica in seguito alla condanna dei suoi leader e rappresentanti eletti. Nel 2020 Michaloliakos è stato condannato assieme ad altri undici appartenenti all'organizzazione criminale, mentre un altro membro è stato condannato all'ergastolo per l'omicidio di Pavlos Fyssas.