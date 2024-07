Le Pen, Orban e Salvini pronti a unire i sovranisti nei Patrioti d'Europa (ma senza Meloni)

Il nuovo mega gruppo sovranista al Parlamento europeo sembra essere più vicino. Marine Le Pen è concentrata sulla campagna elettorale in vista del ballottaggio in Francia di domenica 7 luglio, ma la leader del Rassemblement National non ha dimenticato il Parlamento europeo, dove le trattative politiche per la formazione di un nuovo raggruppamento della destra radicale vanno avanti frenetiche. La politica francese sarebbe a un passo dall'abbandonare l'attuale gruppo di Identità e democrazia (Id), del quale fa parte al momento insieme alla Lega, per passare con i "Patrioti d'Europa" di Viktor Orban.

I patrioti d'Europa

Il premier ungherese e il suo partito Fidezs (che ha eletto 11 europarlamentari) hanno promosso la nuova formazione che al momento ha raccolto le adesioni ufficiali di Ano, il partito dell'ex primo ministro ceco Andrej Babis (7 deputati), del Partito della Libertà Austriaco (Fpo, 6 deputati) di Herbert Kickl e dei portoghesi di Chega (2 deputati), e adesso anche degli spagnoli di Vox (6 deputati), mentre i polacchi di Diritto e Giustizia si sono tenuti fuori. Ma per formare un gruppo a Strasburgo e Bruxelles servono minimo 23 europarlamentari provenienti da almeno sette Paesi membri.

Altri possibili candidati sono lo Smer dello slovacco Robert Fico (5 deputati), l'Sds dell'ex premier sloveno Janez Jansa (attualmente nel Ppe, 4 deputati), più alcune altre formazioni dell'estrema destra ancora in cerca di casa. Ma ovviamente l'adesione del Rassemblement National, con i suoi 30 rappresentanti, sarebbe un acquisto di peso che permetterebbe forse anche di far eguagliare (se non superare) al gruppo le dimensioni dei Conservatori e riformisti (Ecr) di Giorgia Meloni, che contano 78 deputati.

Le trattative

E la possibilità del salto sembra concreta. "Tutto ciò che favorisce gli interessi dei patrioti nel Parlamento europeo è positivo per noi. Orbán è un ottimo politico che ha le capacità per operare a livello europeo", ha dichiarato un funzionario del Rn al Financial Times. Zoltán Kóvacs, portavoce del premier ungherese, parlando con i giornalisti a Budapest ieri (4 luglio) ha detto di "stare attenti" alle novità sul gruppo nei prossimi giorni. "Non è che abbiamo fiducia che le cose cambieranno, è che cambieranno", ha assicurato.

La riunione costitutiva di Id si sarebbe dovuta tenere lunedì scorso, il primo luglio, ma è stata rimandata a lunedì prossimo dopo che gli austriaci dell'Fpo hanno annunciato il passaggio con Orban.

Al momento tra i membri di Id nessuno si sbilancia sul suo futuro, che dipenderà molto dai risultati delle elezioni di domenica. Ma se Le Pen decidesse alla fine di unire le forze con Orban, con ogni probabilità lo stesso faranno gli otto eurodeputati della Lega, con Matteo Salvini che ha già espresso pubblicamente il suo interesse al progetto di Orban, e Marco Zanni che lo ha definito "il progetto più interessante per l'alternativa in Europa".

Al gruppo potrebbero aderire anche i danesi del Partito del Popolo (un deputato), i belgi del Vlaams Belang (3) e forse gli estoni del Partito conservatore, che hanno un deputato e al momento sono con l'Ecr. In tutto sono potenzialmente un'ottantina di parlamentari. Ma il terremoto politico scatenato da una mossa del genere potrebbe portare altri a unirsi.

I rapporti con Meloni

I Patrioti d'Europa collaborerebbero a livello politico con l'Ecr di Meloni, ma sarebbero in concorrenza per quanto riguarda le (poche) cariche istituzionali a cui potrebbero aspirare. Nella legislatura che sta terminando i conservatori si sono assicurati un vicepresidente del Parlamento, il lettone Roberts Zile, e un presidente di commissione, il belga Johan Van Overtveldt, perché provenivano dai suoi partiti ritenuti più moderati.

E il premier italiano per il momento vuole mantenere la reputazione in Europa di essere rappresentante di una destra radicale ma quantomeno più diplomatica. In questo la aiuteranno le sue posizioni nette in difesa dell'Ucraina, mentre Orbán e Le Pen hanno tradizionalmente posizioni più favorevoli a Mosca.