"Non estradate Julian Assange": l'appello dei Verdi alla Corte di Londra

"Quel che è troppo è troppo". Non usa mezzi termini il capogruppo dei Verdi europei, Philippe Lamberts, per commentare il caso di Julian Assange. Il giornalista australiano incarcerato nel Regno Unito sta aspettando il verdetto della sentenza sulla sua estradizione verso gli Stati Uniti, dove sarebbe detenuto probabilmente fino alla fine dei suoi giorni.

La vicenda giudiziaria del fondatore di Wikileaks, il sito che nell'ottobre 2010 ha diffuso in rete centinaia di migliaia di documenti riservati che provavano numerosi crimini di guerra perpetrati dall'esercito Usa in varie zone del mondo, inclusi l'Afghanistan e l'Iraq, e che nell'aprile 2011 ha fatto fuoriuscire i cosiddetti Guantánamo files che documentavano le torture ai detenuti nel carcere militare americano sull'isola di Cuba.

Da allora, Assange è diventato un'icona a livello internazionale in difesa della trasparenza e dell'attività d'inchiesta giornalistica per svelare i segreti che il potere vuole tenere nascosti al pubblico. E su cui, invece, l'informazione indipendente dovrebbe puntare i riflettori. Ma i governi di mezzo mondo, Stati Uniti in testa, lo vorrebbero dietro le sbarre. Dal 2010 ad oggi, il giornalista è stato dentro e fuori dal carcere diverse volte, a Londra, dove dal 2012 al 2019 è stato rifugiato politico all'ambasciata dell'Ecuador.

Il Parlamento europeo ha approvato martedì 27 febbraio nuove regole per la protezione dei giornalisti dalle cosiddette querele temerarie, cioè quegli attacchi legali che sono in realtà tentativi di mettere a tacere media e reporter e che in inglese si chiamano "anti-Slapp" (acronimo di strategic lawsuit agains public participation).

Contemporaneamente, Julian Assange è in carcere nel Regno Unito e sta aspettando che la Corte suprema britannica si esprima sulla sua estradizione, richiesta da Washington per poterlo processare con l'accusa di danno alla sicurezza nazionale. Contro l'estradizione si è espressa una parte dell'Eurocamera, tra cui i Verdi.

"Il mio messaggio agli Stati Uniti è che quel che è troppo è troppo", dice Lamberts a Europa Today. "Assange ha contribuito a rivelare dei crimini di guerra, e dovrebbe essere ringraziato" anziché perseguitato, aggiunge. "È ora che gli Stati Uniti lascino cadere le accuse", ha continuato, augurandosi che "il Regno Unito non conceda l'estradizione".

Lamberts è uno dei firmatari di una lettera aperta consegnata da oltre 45 europarlamentari al Segretario di Stato britannico, in cui viene chiesto di non procedere con l'estradizione di Assange e anzi di garantirne la protezione.

Ma il deputato ha anche ammesso che, nei fatti, l'Ue ha "poca influenza sul Regno Unito", e che peraltro "la separazione dei poteri renderebbe sbagliata un'interferenza dello stesso governo britannico in questo processo legale", e dunque a maggior ragione una pressione politica straniera come quella europea. "Ma continuo a sperare che la magistratura britannica non lo estradi negli Stati Uniti", ha concluso Lamberts, rimandando alla sentenza definitiva che dovrebbe arrivare non prima del prossimo 5 marzo.