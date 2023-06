La tutela della salute a livello europeo: una scommessa per il futuro

In diretta da Roma il seminario promosso dal Parlamento Ue in collaborazione con la Commissione europea e l’Università Cattolica

La salute è una questione fondamentale per tutti i cittadini europei e l'Unione Europea ha un ruolo importante nella promozione di sistemi sanitari efficaci e accessibili per tutti. L'UE, pur non avendo attualmente competenze in materia di sanità a livello nazionale, può svolgere un ruolo di coordinamento e di promozione della cooperazione tra gli Stati membri.

La competenza principale in materia di sanità rimane tuttavia a livello nazionale, con gli Stati membri che mantengono la responsabilità di organizzare e finanziare i loro sistemi sanitari. Ci sono anche differenze significative tra i sistemi sanitari degli Stati membri dell'UE, e l'UE sta lavorando per promuovere una maggiore cooperazione e convergenza tra di essi.

Durante la pandemia di COVID-19, l’UE ha dimostrato nei fatti che la collaborazione tra Stati è fondamentale per affrontare la pandemia. Sul fronte sanitario e della ricerca medica per lo sviluppo di cure e vaccini, l’UE ha messo in campo ingenti risorse, attirando altri investimenti pubblici e privati a livello globale.

Nel quadro dei negoziati sul nuovo Quadro Finanziario Pluriennale e sul Recovery Plan, il Parlamento europeo si é battuto per aumentare i fondi per la sanità e la ricerca e per rafforzare il ruolo dell’UE nella tutela della salute pubblica. In questo contesto, è importante un confronto tra i rappresentati delle istituzioni europee, nazionali e locali e il mondo dell’Università e della ricerca.