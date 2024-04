Dall'Italia 2,3 miliardi di aiuti agli agricoltori: nell'Ue solo la Polonia ha speso di più

Dallo scoppio della guerra in Ucraina gli agricoltori italiani hanno ricevuto 2,3 miliardi di euro di aiuti dallo Stato. In Europa, solo la Polonia ha speso di più per sostenere il settore dinanzi all'aumento dei prezzi dell'energia e delle materie prime. È quanto emerge da un'analisi realizzata dal quotidiano belga Euractiv.

Lo studio analizza le risorse destinate tanto all'agricoltura, quanto alla pesca. In tutta l'Ue, secondo i dati della Commissione europea, cui spetta il compito di autorizzare gli aiuti di Stato, al settore primario sono andati circa 11 miliardi. Fondi aggiuntivi rispetto a quelli destinati da Bruxelles attraverso la Politica agricola comune (Pac), il principale programma di spesa dell'Ue.

Come funzionano gli aiuti di Stato?

Il boom di aiuti è stato possibile anche all'allentamento delle norme antitrust deciso dalla Commissione prima per la pandemia di Covid, e proseguito poi per via della crisi energetica e dell'inflazione. Il tetto degli aiuti di Stato per il settore primario è salito da 35mila a 280mila euro per i prodotti agricoli e da 400mila fino a un massimo di 2,25 milioni di euro per altri settori della filiera agroalimentare, come i produttori di fertilizzanti o le industrie della trasformazione. Il nuovo schema è stato esteso fino alla fine di giugno 2024, ulteriormente prorogabile, se necessario, secondo quanto deciso all'ultimo vertice del Consiglio Ue tenutosi a Bruxelles.

Il commissario Ue all'Agricoltura, il polacco Janusz Wojciechowski ha confermato l'intenzione di prolungare nuovamente le deroghe. Gli aiuti di Stato sono "assolutamente necessari" nelle attuali "circostanze insolite", ha spiegato a Euractiv. "Naturalmente, a lungo termine, questa non è una buona soluzione perché può creare disuguaglianze nel mercato", ha precisato.

I dati

È stata proprio la Polonia, il Paese di provenienza di Wojciechowski, a sfruttare più di tutti l'allentamento delle regole sugli aiuti di Stato per il settore agricolo. Il governo di Varsavia (guidato fino a poco tempo fa dal PiS, il partito del commissario Ue) ha ottenuto l'ok di Bruxelles Commissione per 4 miliardi in sovvenzioni, di cui circa 2,5 miliardi di euro sono stati sbloccati nei cinque mesi precedenti le elezioni nazionali di ottobre 2023. Un supporto notevole che per l'opposizione sarebbe stato deciso per ragioni elettorali, ma che comunque è stato giustificato alla luce delle forti proteste degli agricoltori polacchi contro le importazioni a basso prezzo di cereali dall'Ucraina. Proteste che proseguono ancora.

Dietro la Polonia c'è l'Italia, con 2,3 miliardi di euro che sono andati all'agricoltura, ma anche alla pesca e all'acquacoltura. Il grosso degli aiuti è servito a coprire l'aumento dei costi dell'energia, ma ci sono stati anche finanziamenti per crisi slegate dal contesto internazionale, come l'invasione del granchio blu nell'Adriatico. La Francia ha sborsato invece poco più di 1 miliardo di euro, seguita dalla Romania (770 milioni), dalla Spagna (625) e dalla Bulgaria (612).