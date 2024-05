Israele attacca a Rafah, Borrell: "Ci saranno molte vittime civili, qualsiasi cosa dicano"

Israele è determinata a lanciare il tanto temuto attacco a Rafah, con l'esercito di Tel Aviv che ha preso il controllo del valico di frontiera della città che collega Gaza e l'Egitto. I suoi carri armati si sono spinti nella città meridionale della Striscia dopo una notte di attacchi aerei sull'enclave palestinese. L'Alto rappresentante per la Politica estera dell'Unione europea ha ribadito l'assalto a Rafah sarebbe tremendo per i civili. Il ministero della Sanità di Gaza ha dichiarato che gli attacchi israeliani nell'enclave hanno ucciso 54 palestinesi e ne hanno feriti altri 96, solo nelle ultime 24 ore.

"L'offensiva di Rafah è ricominciata, nonostante tutte le richieste della comunità internazionale, degli Stati Uniti, degli Stati membri dell'Ue, di tutti coloro che chiedono al premier israeliano Benjamin Netanyahu di non attaccare", ha lamentato Josep Borrell, che ha detto di temere che "questo causerà ancora molte vittime, vittime civili", perché "non ci sono zone sicure a Gaza". L'offensiva israeliana ha avuto luogo mentre i mediatori lottavano per assicurare un accordo di cessate il fuoco tra Israele e i suoi nemici di Hamas e mentre il conflitto entrava nel suo ottavo mese. Il gruppo militante palestinese ieri aveva dichiarato di accettare una proposta di cessate il fuoco messa sul tavolo dai mediatori egiziani e del Qatar, ma la stessa è stata invece rigettata da Israele che ha affermato che i termini dell'accordo non soddisfano le sue richieste.

Più di un milione di persone hanno cercato rifugio a Rafah, e vivono in campi fatti di tende e rifugi di fortuna. Molti stanno cercando di andarsene, seguendo gli ordini israeliani di evacuazione, ma con ampie aree dell'enclave costiera già distrutte, dicono di non avere un posto sicuro dove andare. Israele ha minacciato per settimane di fare una grande incursione a Rafah, dove secondo Israele si trovano migliaia di combattenti di Hamas e dove potenzialmente sono tenuti in ostaggio decine di persone. Secondo Tel Aviv la vittoria su Hamas è impossibile senza prendere Rafah.

L'invasione via terra di Rafah sarebbe "intollerabile" per le sue "devastanti conseguenze umanitarie e l'impatto destabilizzante nella regione", ha detto il segretario generale dell'Onu Antonio Guterres incontrando il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Guterres ha ricordato di aver lanciato un "forte appello a Israele e Hamas a concludere un accordo vitale, un'opportunità che non si può perdere". Un totale di 34.789 palestinesi, la maggior parte dei quali civili, sono stati uccisi finora nel conflitto.